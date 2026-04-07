Paraná es sede de la Concentración Nacional de Talentos M16 de hockey

La ciudad de Paraná se convierte esta semana en el epicentro del hockey argentino con la realización de la Concentración Nacional de Talentos M16, una instancia clave del Plan Nacional de Desarrollo que reúne a las principales promesas del país.

La actividad, que se desarrolla del 6 al 9 de abril, tiene como sede principal el Paraná Rowing Club y cuenta con la participación simultánea de los seleccionados Sub 16 femenino y masculino, en un hecho inédito para la disciplina a nivel nacional.

Durante estos días, el hockey juvenil argentino lleva adelante entrenamientos en cancha, trabajos físicos, evaluaciones técnicas y partidos amistosos, en un proceso que apunta a consolidar el desarrollo de futuros talentos con proyección internacional.

Un plan que busca formar talentos en todo el país

El director del Plan Nacional de Talentos, Exequiel Paulón, explicó que este tipo de concentraciones forman parte de una estructura organizada a nivel nacional. “Son concentraciones de cuatro días donde entrenamos y competimos contra seleccionados locales”, detalló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es claro: “Lo que buscan estas actividades es empezar a generar y desarrollar hábitos de selección en jugadoras y jugadores”.

Concentración hockey.

Además, Paulón indicó que los deportistas llegan tras un proceso previo de evaluación. “Tenemos centros locales y concentraciones regionales, y de ahí seleccionamos a los chicos que llegan a esta instancia nacional”, explicó.

Sobre el nivel observado, destacó que “es alto, tanto en lo físico como en lo técnico”, lo que refleja el crecimiento del hockey en todo el país.

Paraná, protagonista del hockey nacional

Desde la organización, valoraron el impacto que tiene este tipo de eventos para la provincia. El coordinador Carlos Obregón aseguró que “es una alegría y una gran responsabilidad poder recibir a estos grupos”.

En la misma línea, subrayó que la experiencia permite aprender y fortalecer el desarrollo local. “Es un espaldarazo para toda la federación y el hockey de la provincia”, sostuvo.

Paraná recibe una histórica concentración sub 16 de hockey

Por su parte, el dirigente Hipólito Álvarez remarcó el trabajo conjunto para llevar adelante la concentración. “Ponemos todo a disposición para que esto se desarrolle de la mejor manera posible”, afirmó.

Las jugadoras y el sueño de llegar a la Selección

Entre las protagonistas se encuentran jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el alto rendimiento. Olivia Sala, capitana del seleccionado, expresó: “Es una experiencia hermosa, espero seguir aprendiendo y mejorando todos los días”.

En tanto, Delfina Cuscueta, entrerriana oriunda de la región, destacó lo que significa esta oportunidad. “Es un orgullo, es mi primera vez y espero poder aprender muchísimo”, señaló.

Ambas coincidieron en que el nivel de exigencia es alto y que el objetivo final es claro: seguir creciendo dentro del hockey y, en el futuro, llegar a representar a la Selección Argentina.

Con entrenamientos, capacitaciones y actividades abiertas a la comunidad, Paraná vuelve a posicionarse como un punto estratégico en el desarrollo del deporte a nivel nacional.