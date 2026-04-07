La Escuela de Música “Constancio Carminio” celebró 94 años formando artistas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Música "Constancio Carminio" cumple 94 años formando artistas en música, danza y teatro en Paraná, con pasión y trayectoria histórica.
La histórica Escuela de Música “Constancio Carminio” festejó 94 años de vida institucional con una celebración cargada de emoción, música y torta para toda la comunidad educativa. La escuela se destaca por su trayectoria en la formación artística, abarcando música, danza y teatro, y sigue siendo un referente cultural en la ciudad.
Durante la celebración, se rindió homenaje a Don Constancio Carminio, reconocido lutier y docente que enseñó violín en la institución.
Matrícula en aumento y pasión por la música
El evento contó con la participación de la secretaria de la Facultad de Humanidades, quien destacó: “Estamos muy contentos celebrando estos 94 años de vida institucional, valorizando la historia de la escuela, pero también apostando a nuevos proyectos y enfrentando desafíos, siempre por la educación artística como un derecho en esta facultad”.
El crecimiento de la matrícula y el entusiasmo de los estudiantes reflejan el compromiso de las familias y la comunidad educative. “Este año la inscripción estuvo a tope y la comunidad se agranda permanentemente”, añadieron.
Oferta educativa completa y reconocida
La vicedirectora Juliana Sbresso explicó el alcance de la enseñanza: “Tenemos formaciones de música, danza y teatro desde los 6 años. Los talleres infantiles son para chicos de 6 a 8 años, y luego contamos con formaciones de nivel medio en todos los instrumentos, danzas tradicionales, contemporáneas y clásicas”.
La escuela no solo se centra en la música, sino que también promueve la danza y el teatro: “Muchos artistas han salido de esta escuela, no solo músicos, sino también en el ámbito de la danza. Este es un espacio público de formación muy valioso”, señalaron. Además, destacaron las articulaciones con otras escuelas artísticas y la Escuela de Bellas Artes, ampliando la experiencia educativa.
El cierre de la celebración estuvo marcado por aplausos, alegría y la participación de todos los estudiantes, docentes y familias, reafirmando la importancia de esta institución en la vida cultural de Paraná.