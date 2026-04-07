Esteban regresó su casa para seguir su recuperación tras recibir descarga eléctrica: “me siento bien y feliz"

REDACCIÓN ELONCE
Tras 31 días internado por una descarga eléctrica, un niño recibió el alta médica y regresó a su hogar. En diálogo con Elonce, expresó su emoción y agradecimiento. “Me siento bien y feliz porque puedo volver a mi casa", dijo.
Alta médica tras descarga eléctrica: Esteban volvió a su casa. Esteban Bogado, regresó a su casa tras 31 días de internación en el hospital materno infantil San Roque. El niño de 12 años sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota de la casa de un vecino, que tenía un alambrado electrificado en el tapial.
Esta tarde, en la vereda de su vivienda, junto a sus padres y los amigos del barrio que llegaban a saludarlo, Esteban dialogó con Elonce y mostró su alegría por regresar a su casa.
Cabe recordar que el dramático episodio, ocurrió cerca del mediodía del pasado 7 de marzo, mientras Esteban junto a sus amigos, jugaban en la vereda frente a una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid, de Paraná.
La pelota con la que jugaban cayó dentro del patio de una casa que cuenta con un alto tapial y un portón metálico. El niño se acercó al lugar, tocó timbre, pero nadie respondió. Ante esa situación, decidió trepar para recuperar la pelota. Fue entonces cuando recibió una descarga eléctrica que lo dejó atrapado contra la estructura metálica.
Regresó a su casa
Luego de una compleja recuperación en el hospital materno infantil San Roque, este martes recibió el alta y volvió a su casa, donde fue recibido por familiares, amigos y vecinos.
En la vereda de su vivienda, el menor compartió sus sensaciones tras el alta médica. “Gracias a Dios la puedo contar, porque si hubiese sido diferente, no la contaba”, expresó con emoción al dialogar con Elonce, aún impactado por lo vivido.
Durante los 31 días de internación, el niño fue sometido a intervenciones quirúrgicas y tratamientos intensivos. Según relató a Elonce, atravesó momentos difíciles durante su estadía hospitalaria. “Hubo momentos en los que no me podía mover y pasar tanto tiempo internado”, recordó.
A pesar de la gravedad del cuadro inicial, su evolución fue favorable. “Veo el mundo diferente por el tiempo que estuve en el hospital”, dijo, al tiempo que manifestó su felicidad por regresar a su hogar. No obstante, deberá continuar con controles médicos y afrontar una nueva cirugía en los próximos días.
El menor explicó que el proceso de recuperación continuará en su casa, con acompañamiento profesional. “Después de la cirugía voy a pasar tiempo de recuperación en mi casa y después voy a poder ir a la escuela, mientras me rehabilito con kinesiología”, indicó a Elonce.
El apoyo familiar y social
El niño destacó el acompañamiento recibido durante su internación. “Me enviaban mensajes y algunos fueron a visitarme”, señaló sobre el respaldo de amigos, familiares y vecinos. “Me siento bien y feliz porque puedo volver a mi casa. Pero, algunos días voy a tener que volver al hospital”, agregó.
Consultado sobre quienes consideran su recuperación como un milagro, respondió: “Pienso que sí, pero no cualquier cuerpo puede resistir eso. Con la ayuda de Dios, pude salir”. Además, resaltó la importancia del acompañamiento emocional en su proceso.
Respecto a su futuro inmediato, el menor afirmó que su principal objetivo es retomar su rutina. “Lo principal es volver a la escuela y volver a como estaba antes de lo que me pasó”, resumió en su charla con Elonce. También indicó que regresará progresivamente a sus actividades deportivas, como karate y fútbol.
El testimonio de los padres
La madre del niño, Flavia Lezana, valoró el trabajo del personal de salud que intervino en su recuperación. “Estuvieron las personas indicadas en ese momento y después todo el apoyo que recibió del hospital, de todos los médicos y todas las personas, porque el hospital San Roque es una gran comunidad”, afirmó a Elonce.
En cuanto al estado de salud actual, detalló que el niño sufrió múltiples quemaduras. “Tenía cinco quemaduras, de las cuales cuatro fueron cerradas con sutura, a eso hay que hacerle curaciones tres veces al día con un alcohol particular. Después la que queda pendiente, que va a ser la próxima semana, la cirugía de la lastimadura que debajo de la rodilla”, explicó.
Por su parte, el padre, Carlos Bogado, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso. “Solamente gracias por el acompañamiento, que por el milagro, gracias a Dios, a la fe, a la oración y los maravillosos profesionales que tenemos en el hospital”, expresó a Elonce.
Asimismo, remarcó que la recuperación será gradual. “Gracias a ellos (por los profesionales del hospital San Roque), puede estar en estas condiciones, como ustedes lo ven, no está recuperado totalmente, pero es un proceso largo”, sostuvo.
Investigación judicial en curso
En paralelo a la recuperación del menor, la causa judicial continúa su curso. El hecho ocurrió en una vivienda cuyo propietario se encuentra imputado por intento de homicidio, en el marco de una investigación que busca determinar responsabilidades.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid de Paraná, propiedad del sacerdote César Schmidt, quien se encuentra imputado en la causa por intento de homicidio.
Según trascendió, el tapial y el portón del inmueble habrían estado electrificados al momento del accidente. La causa se encuentra en etapa de investigación, con intervención de las partes involucradas.
El padre del niño confirmó que siguen de cerca el avance judicial, aunque aclaró que su prioridad es la salud del menor. “La causa sigue el curso correspondiente. No tenemos ni idea en qué instancia está. Para nosotros, lo primordial es la salud y a eso estamos abocados completamente”, concluyó.