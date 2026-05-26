ARCA actualizará el monotributo en junio: cambian cuotas y topes de facturación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó una nueva actualización del monotributo que comenzará a aplicarse desde junio de 2026. La medida impulsada por ARCA incluye aumentos en las cuotas mensuales, modificaciones en los topes de facturación y cambios en distintos parámetros que afectan a trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.

La actualización alcanzará tanto a quienes prestan servicios como a quienes se dedican a la venta de bienes. Según explicó oficialmente el organismo, el ajuste responde al mecanismo automático previsto por la normativa vigente, que toma como referencia la inflación y otros indicadores económicos.

Con los nuevos valores definidos por ARCA, millones de monotributistas deberán revisar su situación fiscal para determinar si continúan dentro de la misma categoría o si necesitan realizar una recategorización para evitar diferencias impositivas o futuras sanciones.

Cómo quedarán las nuevas cuotas

Las categorías más bajas tendrán incrementos moderados, mientras que en las escalas superiores el impacto será considerablemente mayor, especialmente para quienes desarrollan actividades vinculadas a servicios.

Desde junio, la categoría A pasará a pagar $42.386,74 mensuales, mientras que la categoría B tendrá una cuota de $48.250,78. En ambos casos, los montos serán iguales para prestadores de servicios y venta de bienes.

En la categoría C comenzarán las diferencias según la actividad desarrollada. Los contribuyentes dedicados a servicios abonarán $56.501,85, mientras que quienes comercialicen productos deberán pagar $55.227,06.

En las categorías superiores, los aumentos definidos por ARCA serán más pronunciados. La categoría H para servicios llegará a $447.346,93 mensuales y la categoría K alcanzará $1.381.687,90, convirtiéndose en la escala más alta del sistema.

También cambian los topes de facturación

Además del incremento en las cuotas, el organismo actualizó los límites máximos de facturación anual permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado.

Con los nuevos parámetros establecidos por ARCA, la categoría A tendrá un tope anual de $10.277.988,13, mientras que la categoría K llegará hasta $108.357.084,05.

El objetivo de esta actualización es evitar que contribuyentes queden excluidos automáticamente del monotributo como consecuencia del impacto inflacionario registrado durante el último año.

La medida también incorpora modificaciones vinculadas a alquileres devengados, consumo energético y aportes previsionales y de obra social, factores que forman parte de los criterios utilizados para determinar cada categoría.

Desde el organismo recordaron además que la próxima recategorización deberá realizarse tomando en cuenta los movimientos económicos y la facturación registrada durante los últimos 12 meses.