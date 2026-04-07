Robaron dinero y armas de una vivienda al aprovechar la ausencia de una familia

Un hecho de inseguridad rural ocurrido durante el fin de semana largo de Semana Santa encendió la alarma entre vecinos de la zona de Colonia Merou, en cercanías de Crespo. Delincuentes ingresaron a una vivienda mientras sus propietarios se encontraban ausentes por poco más de dos horas y se llevaron dinero, alhajas y armas de fuego.

Hernán, propietario de la vivienda afectada, relató a FM Estación Plus que el hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando junto a su familia asistió a un culto religioso por Viernes Santo. “Salimos a las 19:10 y cuando volvimos, cerca de las 21:45, ya habían entrado”, precisó.

La vivienda está ubicada a unos 700 metros de la ruta nacional 12, en una zona donde las distancias entre vecinos son amplias. “Tenemos un vecino a unos 400 metros, que es mi hermano, y otros a unos 500 metros. En total, somos pocos y bastante separados”, describió.

Salieron por unas horas y les desvalijaron la casa

El ingreso se produjo sin que la familia advirtiera movimientos sospechosos al retirarse. Sin embargo, al regresar, hubo un detalle que llamó la atención antes de descubrir el robo: la ausencia de sus perros. “Siempre hay tres perros que nos esperan en la puerta, dos afuera y uno adentro, y ese día no estaban. Nos pareció raro, pero en el momento no imaginamos nada”, contó.

La situación se tornó evidente al ingresar a la vivienda. “Mi señora abrió la puerta, prendió la luz y nos encontramos con todo revuelto. Habían forzado la puerta trasera, no la del frente”, relató Hernán. En el interior, los delincuentes revolvieron muebles, cajones y pertenencias, dejando un importante desorden.

Entre los elementos sustraídos, Hernán enumeró dinero en efectivo, dólares, alhajas de oro y tres armas de fuego: una escopeta calibre 16, un rifle calibre 22 Magnum de origen norteamericano y un revólver calibre 38. También se llevaron la cartera de su esposa, que contenía documentación personal.

“El perjuicio ronda los 20 millones de pesos. Es dinero que uno necesita para el trabajo diario en la producción agropecuaria y ganadera. Desde afuera parece mucho, pero es capital de trabajo”, explicó. No obstante, destacó que no se llevaron una computadora ni teléfonos celulares que quedaron a la vista.

Sospechan que los delincuentes actuaron con cierto conocimiento previo

Un dato que refuerza la hipótesis de que los delincuentes actuaron con cierto conocimiento previo es que no sustrajeron otros objetos de valor que estaban a la vista. “Había una computadora prácticamente nueva sobre la mesa y no la llevaron. Tampoco tres teléfonos que habían quedado en la casa”, señaló.

En ese sentido, el damnificado considera que los autores del hecho delictivo pudieron haber observado previamente los movimientos familiares. “Para mí, o hay alguien que pasa datos o te estudian unos días antes. Sabían que no quedaba nadie en la casa”, afirmó.

La jurisdicción de Colonia Merou ahora pertenece a la comisaría de Seguí

Otro elemento llamativo fue el comportamiento de los perros durante el robo. “El más chico apareció escondido, asustado, y los otros dos tardaron mucho en aparecer. Es raro, porque siempre ladran cuando viene alguien. Algo les hicieron”, sostuvo.

A partir del testimonio de un vecino, surgió un indicio que podría ser clave para la investigación. Se trata de la presencia de un vehículo sospechoso en las inmediaciones durante el horario del hecho de inseguridad. “Un conocido pasó entre las 20:30 y 20:40 y vio un auto blanco, un Renault Fluence, con el capot abierto y una persona adelante. Pensó que estaba roto”, explicó Hernán. Según su interpretación, podría tratarse de quien actuaba como “campana”, mientras otros ingresaban a la vivienda.

La denuncia fue radicada tras el hallazgo del robo, aunque el entrevistado hizo notar a FM Estación Plus las dificultades por las que atraviesan a partir del cambio de la jurisdicción, luego del traspaso a Comuna. “Antes dependíamos de Crespo, pero ahora pertenecemos a la comisaría de Seguí. Intentamos comunicarnos con Crespo y no pudimos; llamamos al 101 y desde Paraná tampoco podían contactarlos”, relató. El propietario cuestionó la reorganización jurisdiccional: “Tenemos una comisaría a 10 kilómetros (Crespo), pero ahora dependemos de otra que está más lejos. En una emergencia, eso se siente”.

En ese contexto, Hernán considera que los delincuentes apuntan a elementos de fácil traslado y rápida comercialización. “Buscan plata, oro, cosas chicas que puedan vender rápido. Por lo que se sabe, entran caminando y uno queda de campana afuera”, explicó.

El impacto emocional del episodio fue significativo para la familia. “Una cosa es que te lo cuenten y otra es abrir la puerta de tu casa y encontrarte con todo así. Es muy duro”, expresó. Además, reconoció que el hecho modificó su percepción sobre la seguridad en el ámbito rural: “Antes en el campo estas cosas no pasaban. Ahora es uno tras otro, y va empeorando día a día”.

Frente a este escenario, adelantó que evalúa reforzar las medidas de seguridad, incluso con decisiones personales. “Voy a tratar de volver a comprar un arma. Si pasa algo, no la voy a pensar dos veces”, manifestó, reflejando la preocupación creciente entre los vecinos.