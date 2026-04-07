El gasto de Defensa cayó al 0,28% del PBI en 2025 y marcó un mínimo en cuatro años

Un reporte oficial confirmó que la inversión en Defensa alcanzó su nivel más bajo en relación al PBI en 2025. Pese al crecimiento económico, se redujo el gasto en dólares y se evidenciaron dificultades operativas en las Fuerzas Armadas.
El gasto de Defensa en Argentina representó el 0,28% del PBI en 2025, según confirmó el último informe de Ejecución Físico Financiera de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que marcó el nivel más bajo de los últimos cuatro años.
El reporte oficial señaló que, a pesar de que el gobierno argentino informó un crecimiento del 4,4% del Producto Bruto Interno durante el año pasado, la inversión en Defensa no acompañó esa expansión. Por el contrario, la medición en dólares evidenció una de las cifras más reducidas del período comprendido entre 2022 y 2025.
En ese sentido, el informe precisó que la participación del gasto en Defensa sobre el total de las erogaciones de la Administración Pública Nacional alcanzó su punto máximo en 2024, pero comenzó a descender en relación al PBI desde 2023, tendencia que se profundizó en 2025.
Impacto en la operatividad de las Fuerzas Armadas
Las restricciones presupuestarias tuvieron consecuencias directas en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza Aérea Argentina, el informe indicó que se registró un “desvío negativo” tanto en horas de operación como en ejercicios.
Según se detalló, esta situación se explicó por la falta de materiales necesarios para llevar adelante las actividades, producto del incremento en los costos del combustible aeronáutico y las limitaciones financieras. Esto derivó en cancelaciones, reprogramaciones y demoras en tareas de mantenimiento de radares y aeronaves.
Por su parte, la Armada Argentina mostró una mejora respecto a 2024 en algunos indicadores, aunque no logró cumplir con todas las metas previstas para 2025. Uno de los puntos críticos fue la cantidad de días de navegación, que presentó un desvío negativo del 10%.
Limitaciones en proyectos y problemas estructurales
El informe también advirtió que las restricciones presupuestarias impactaron en proyectos clave vinculados a la recuperación, modernización y adquisición de equipamiento militar, así como en obras de infraestructura.
A su vez, se registraron dificultades en áreas logísticas, de mantenimiento y sostenimiento, donde se evidenciaron limitaciones significativas que afectaron el normal desarrollo de las operaciones, publicó Zona Militar.
Finalmente, el documento destacó que a estos problemas se sumaron cuestiones salariales y el funcionamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas. Aunque no tienen la visibilidad de los grandes programas de compra, estos factores fueron señalados como algunos de los principales desafíos que enfrentó el sector durante 2025.