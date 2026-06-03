La Cámara de Diputados debatirá este miércoles la ley de lobby y el proyecto de Súper RIGI

Ambas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo serán analizadas en plenarios de comisiones y apuntan a fortalecer la transparencia y promover inversiones de gran escala.
La ley de lobby y el Súper RIGI concentrarán este miércoles la atención en la Cámara de Diputados, donde dos plenarios de comisiones abordarán proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo vinculados a la transparencia institucional y al incentivo de grandes inversiones productivas.
La primera actividad se desarrollará desde las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General analicen el proyecto que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. La iniciativa busca establecer reglas para las gestiones realizadas por empresas, organizaciones o intermediarios ante funcionarios y legisladores con el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas.
El proyecto contempla la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse los denominados lobistas y declarar los intereses, clientes o beneficiarios que representan. También prevé que se registren datos como fecha, modalidad del contacto y una síntesis de los temas tratados.
Transparencia y sanciones
La propuesta establece sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. Las penalidades incluyen multas económicas e incluso la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de representación de intereses. Además, incorpora penas de prisión para casos de representación clandestina de intereses extranjeros.
Asimismo, el proyecto fija obligaciones para funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán informar las audiencias mantenidas con gestores de intereses y dar publicidad a esos encuentros. Según el análisis parlamentario, la iniciativa cuenta con posibilidades de reunir consensos debido a coincidencias entre distintos bloques respecto de la necesidad de transparentar la actividad del lobby en Argentina.
El debate por el Súper RIGI
A partir de las 15 se realizará otro plenario integrado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para discutir el denominado “Súper RIGI”. La propuesta amplía los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones hacia sectores considerados estratégicos y de alto desarrollo tecnológico.
El proyecto apunta a captar inversiones en áreas como litio, uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, reactores nucleares, semiconductores e inteligencia artificial. Para acceder al régimen se exigirán inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y se ofrecerá estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años.
Entre los incentivos previstos figuran una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, beneficios fiscales para el IVA, disminución de cargas patronales y facilidades para la disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. Además, se contemplan exenciones de derechos de importación y exportación para los proyectos alcanzados por el esquema.