La UCR repudió las agresiones y el hostigamiento a legisladores provinciales

REDACCIÓN ELONCE
La UCR Entre Ríos expresó su rechazo a las manifestaciones realizadas frente a domicilios particulares de legisladores y llamó a preservar el diálogo y la convivencia democrática.
La UCR Entre Ríos manifestó su rechazo a las acciones de hostigamiento, intimidación y agresión que, según denunció, vienen sufriendo legisladores del partido por parte de integrantes de la Multisectorial Gremial de Entre Ríos. El pronunciamiento fue difundido a través de un comunicado oficial del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.
Desde la conducción partidaria señalaron que algunas de las manifestaciones se trasladaron hasta los domicilios particulares de representantes radicales, situación que consideraron incompatible con los principios de convivencia democrática y respeto institucional.
“Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos expresamos nuestro más enérgico repudio a las acciones de hostigamiento, intimidación y agresión que vienen sufriendo legisladores de nuestro partido”, indicaron en el documento.
Defensa de las instituciones
En el comunicado, la UCR sostuvo que la democracia se fortalece a través del debate de ideas, el respeto por las instituciones y la convivencia pacífica entre quienes mantienen posiciones diferentes. Además, remarcó que ninguna discrepancia política, social o sectorial puede justificar acciones destinadas a amedrentar a dirigentes o funcionarios en el ámbito privado.
Asimismo, el partido reafirmó su compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, la división de poderes y el respeto a las decisiones adoptadas mediante los mecanismos previstos por la Constitución.
La conducción radical también reconoció que la protesta y la expresión de reclamos forman parte de la vida democrática y constituyen derechos que deben ser garantizados, aunque advirtió que las diferencias deben canalizarse por vías institucionales.
Llamado al diálogo
Finalmente, la UCR Entre Ríos convocó a los distintos actores políticos, sindicales y sociales a contribuir a un clima de respeto mutuo, responsabilidad y convivencia democrática.
“Las diferencias deben canalizarse mediante el diálogo, el debate público y los mecanismos institucionales”, señalaron desde el Comité Provincial, que ratificó su defensa de los valores históricos de la democracia, la República, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.