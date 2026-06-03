Controles y entrega de anteojos gratis a niños en edad escolar: dónde pedir turnos en Paraná

Habrá controles y entrega de anteojos gratuitos en Paraná

El programa Ver para Ser Libres comenzó su recorrido por Entre Ríos y en los próximos días, habrá controles y entrega de anteojos gratis en la ciudad de Paraná.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y los gobiernos locales, tiene por objetivo garantizar el acceso a la salud visual de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

En los primeros días de junio, las jornadas se realizaron en Concordia, onde trabajaron dos unidades móviles equipadas para realizar controles oftalmológicos y confeccionar anteojos en el acto. Entre el lunes y el martes se concretaron 415 controles y 385 entregas de anteojos, además de otros 18 que deberán confeccionarse en laboratorio. El operativo continuará durante junio en distintas localidades entrerrianas como parte de una estrategia territorial que alcanzará 16 localidades de 10 departamentos de la provincia.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó el trabajo articulado con Nación y los gobiernos locales, que tienen a su cargo la logística del programa.

Además la importancia de la ampliación de la franja etaria del programa e indicó que "cuidar su vista en plena edad escolar es muy importante, porque no ver bien hoy tiene consecuencias directas en su desarrollo y en su futuro. El programa es necesario y más en los lugares donde sabemos que los anteojos no son fáciles de comprar".

Controles en Paraná

En la capital entrerriana, el programa se desarrollará del 15 al 17 de junio. Habrá controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados en el acto para quienes lo requieran, sin costo para las familias. Elonce pudo confirmar los lugares y el número telefónico para la solicitud de turnos.

El lunes 15 la atención será en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) “La Floresta”, ubicado en calle El Resero y Burmeister; el martes 16 y miércoles 17 se atenderá en el CIC II Este, en Fermín Garay y Roque Sáenz Peña.

Para requerir turnos, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, al teléfono 343-5140013.

El cronograma del recorrido por los departamentos entrerrianos

Se aclara que el horario de atención será determinado por cada localidad.

04/06: Concordia - Barrio La Bianca - Lugar a confirmar.

05/06: Concordia - Iglesia "Nueva Vida" - Blv. Yuquerí y German Lieberman.

08/06: Viale - Lugar a confirmar.

08/06: Feliciano - Lugar a confirmar.

09/06: San Jaime de la Frontera - Lugar a confirmar.

09/06: Federal - Lugar a confirmar.

10/06: La Paz - Lugar a confirmar.

10/06: Santa Elena - Lugar a confirmar.

11/06: Villaguay - Lugar a confirmar.

11/06: Villa Dominguez - Lugar a confirmar.

12/06: Basavilbaso - Lugar a confirmar.

12/06: Ubajay - Lugar a confirmar.

15/06: Paraná - CIC “La Floresta

16/06: Paraná - CIC II Este

17/06: Paraná - CIC II Este

17/06: General Ramírez - Lugar a confirmar.

18/06: Gualeguay - Iglesia "Vida" - Av. Eva Perón 348.

18/06: Gualeguaychú - Lugar a confirmar.

19/06: Gualeguay - Centro Integrador Comunitario N° 1 - Av. Ilia y Urquiza (esquina).

19/06: Gualeguaychú - Lugar a confirmar.

Elonce.com