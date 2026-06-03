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Michel presentó un proyecto para impedir que familiares encubran femicidios 

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Guillermo Michel, propone modificar el Código Penal para eliminar la exención de responsabilidad en casos de encubrimiento de femicidios.

3 de Junio de 2026
Guillermo Michel
Guillermo Michel

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Guillermo Michel, propone modificar el Código Penal para eliminar la exención de responsabilidad en casos de encubrimiento de femicidios.

El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 277 del Código Penal y excluir la denominada “excusa absolutoria familiar” en los casos de encubrimiento de femicidios, femicidios vinculados y homicidios dolosos cometidos en contexto de violencia de género.

 

La iniciativa busca que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando realicen conductas activas destinadas a garantizar la impunidad del autor, como ocultar pruebas, alterar la escena del crimen, destruir rastros, o brindar información falsa a la justicia.

 

La propuesta surge a partir de una contradicción existente en la legislación actual. Si bien la Ley 26.971 incorporó la figura de femicidio y reconoció la extrema gravedad de la violencia de género, el Código Penal mantiene una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aún cuando participen activamente en maniobras destinadas a encubrirlo.

 

El proyecto procura adecuar la legislación argentina a los compromisos asumidos en la Convención de Belem do Para y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres, y en un contexto donde Argentina viene en un retroceso en políticas de género y prevención de violencia.

 

Para Michel, “la protección de los vínculos familiares no pueden llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar, y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”.

 

Finalmente, señaló que “el proyecto no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar. Penaliza el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”.

Temas:

Guillermo Michel proyecto encubrimiento de femicidios Código Penal
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