Presentaron la primera edición de una competencia que combinará stand up paddle (SUP) y running, a desarrollarse este sábado en el balneario Thompson, con un enfoque deportivo y solidario. La actividad, denominada “Supatlón”, integrará una carrera pedestre de cinco kilómetros y un recorrido de dos kilómetros en el río Paraná, con participación abierta a deportistas con experiencia previa.

Al respecto, el subsecretario municipal de Deportes, Juan Arbitelli, señaló a Elonce que el evento articula deporte, compromiso social y trabajo conjunto entre el sector público y privado. En ese sentido, se informó que la jornada contará con el acompañamiento de la Fundación Alguien Como Yo Fibrosis Quística y el apoyo de la empresa paranaense Cimes.

Supatlón en Paraná: presentaron una competencia de SUP y running con fines solidarios

Desde la organización destacaron que la iniciativa no solo promueve la actividad física, sino que también busca acompañar causas solidarias vinculadas a la salud.

Actividades y concientización

Además de la competencia deportiva, el evento incluirá charlas informativas y acciones de concientización. Entre ellas, una disertación a cargo de un especialista en fibrosis quística y una intervención de Cucaier sobre la importancia de la donación de órganos.

“El deporte es una vitamina y un antibiótico fundamental para la salud de cada uno de nosotros, y qué mejor que ponerla en este espacio solidario”, valoró Fátima Heinze de Alquilen Como Yo FQ.

Asimismo, remarcó la necesidad de promover estos temas, al señalar que miles de personas se encuentran en lista de espera para trasplantes a nivel nacional.

Inscripción y requisitos

Los interesados en participar podrán inscribirse a través de la plataforma digital https://www.cronofrancolini.com.ar/ y para mayor información, consultar las redes sociales de los organizadores: @sup.amigosdelrio o al número de teléfono: 3434731708.

La inscripción tiene un costo de 25.000 pesos.

La Copa Cimes que se disputará en el Supatlón (foto Elonce)

Como requisito, se indicó que los participantes deben contar con experiencia en las disciplinas, dado que la competencia combina exigencias físicas tanto en tierra como en el agua.

Cronograma del evento

La competencia se desarrollará el sábado a partir de las 17 horas, aunque las actividades comenzarán desde las 13 con acreditaciones y propuestas complementarias.

Desde la organización destacaron el crecimiento del SUP en la región y su vinculación con el río como espacio deportivo.

Asimismo, subrayaron que este tipo de iniciativas buscan fomentar hábitos saludables y generar conciencia social en la comunidad.