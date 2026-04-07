Fue a ver a su hijo, pero terminó agrediendo a su ex pareja

En los primeros minutos de este martes, personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, debió intervenir en un domicilio ubicado en la intersección de calles Supremo Entrerriano y Pablo Lorentz, tras recibir un aviso sobre un violento incidente familiar.

El operativo culminó con la detención de un sujeto y el secuestro de un arma blanca.

Según se informó, pasada la medianoche, efectivos acudieron al lugar donde se entrevistaron con una joven de 21 años que expresó que su expareja, de 25 años, se había presentado en la vivienda con el fin de ver al hijo que tienen en común, pero terminó siendo agredida.

La mujer señaló que todo comenzó con una discusión, durante la cual el sujeto provocó diversos daños en el interior de la propiedad y la agredió físicamente, para darse a la fuga antes del arribo de los móviles.

Con los datos aportados por la víctima, se inició un operativo de búsqueda por las inmediaciones. Minutos después, un móvil policial logró interceptar al sospechoso.

Al realizarle el palpado preventivo de seguridad, el personal policial halló entre sus prendas un arma blanca con cabo de madera, la cual fue secuestrada.

El sujeto detenido tras agredir a su ex pareja

La Fiscal en turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso la recepción de la denuncia formal y el examen médico legal de la víctima, constatándose lesiones de carácter leve producto de la agresión recibida.

Se ordenó la detención del hombre bajo el cargo de Lesiones Leves en Contexto de Violencia de Género. Tras ser identificado y examinado en el nosocomio local, el aprehendido fue trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia.