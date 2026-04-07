Un hombre atacó a su pareja, hirió a su hija y murió tras arrojarse de un puente

Un caso de extrema violencia conmociona a la localidad bonaerense de Sarandí, donde un hombre atacó a su pareja con un arma blanca, hirió a la hija de la mujer durante la agresión y luego fue hallado sin vida tras arrojarse desde un puente.

El episodio ocurrió el 3 de abril en la zona de Edison y el Acceso Sudeste, en el partido de Avellaneda, y es investigado como un hecho de violencia de género con derivaciones trágicas.

De acuerdo con la información policial, el hombre tenía 34 años y la víctima, 32, mientras que la menor resultó herida al intentar escapar de la situación.

El ataque dentro del vehículo

La secuencia se inició cuando la pareja regresaba junto a la hija de la mujer en un automóvil, tras haber compartido una salida en Don Torcuato.

En ese contexto, una discusión escaló rápidamente y el hombre comenzó a amenazar a su pareja mientras conducía hacia Sarandí.

Según el parte oficial, ante la negativa de la mujer a entregarle su teléfono, el agresor la atacó con un cuchillo, provocándole heridas en el cuello y la espalda.

La reacción de la menor y la asistencia médica

Durante el episodio, la hija de la víctima intentó intervenir y, en medio de la desesperación, se arrojó del vehículo en movimiento para escapar.

La menor sufrió lesiones como consecuencia de la caída, mientras que la mujer continuaba siendo agredida dentro del auto.

Ambas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde permanecieron internadas bajo observación médica.

La fuga y el hallazgo del agresor

Tras el ataque, el hombre escapó en el vehículo, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

Horas más tarde, efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de una persona fallecida en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste.

Según confirmaron las autoridades, el agresor se habría arrojado desde un puente, falleciendo en el lugar, y posteriormente fue identificado como el autor del ataque.