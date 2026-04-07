Renovaron el alerta por fuertes vientos: las ráfagas podrían superar los 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó en la mañana de este martes el alerta amarillo por vientos intensos que afectaron a siete departamentos de Entre Ríos: Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Según el informe oficial, el área será alcanzada por vientos del sector sur con velocidades sostenidas entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pudieron superar los 70 km/h, generando condiciones de inestabilidad y riesgo en distintas zonas.

Para la jornada del miércoles, se informó que los departamentos de Gualeguay y Victoria salen del alerta, mientras que el resto de las jurisdicciones continuará bajo advertencia meteorológica por la persistencia de los vientos.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este tipo de fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos y prevenir accidentes. Entre ellas, se aconsejó evitar salir de los hogares durante las ráfagas más intensas.

Asimismo, se indicó retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y mantener cerradas puertas y ventanas.

También se recomendó no refugiarse debajo de estructuras inestables como marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, debido al riesgo de caída.

Por último, el organismo solicitó extremar las precauciones al conducir, ya que las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos, especialmente en rutas y caminos abiertos. Elonce.com