Tras las lluvias, se afianza el ingreso de aire frío y habrá un marcado descenso de temperaturas

Se afianza el ingreso de aire frío y las fuertes tormentas que afectaron al centro del país durante los últimos días continúan su desplazamiento hacia el noreste del territorio nacional, manteniendo condiciones de inestabilidad en varias provincias. Este sistema, que dejó acumulados de lluvia muy significativos, sigue activo y con potencial para generar fenómenos de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta por tormentas fuertes en sectores del noreste argentino, donde se prevén precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Este escenario responde a la persistencia de aire cálido y húmedo en la región, en interacción con el avance de una masa de aire más fría.

Mientras tanto, el comportamiento atmosférico comienza a mostrar señales de cambio en otras regiones del país, especialmente sobre la franja central, donde progresivamente se afianzan condiciones más estables tras el paso del sistema frontal.

Tormentas fuertes y acumulados importantes en el noreste

Las provincias más comprometidas por las lluvias intensas son Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, a las que se suma el norte de Santa Fe y sectores del norte de Entre Ríos. En estas regiones, las tormentas pueden alcanzar fuerte intensidad, con acumulados que podrían resultar significativos en cortos lapsos de tiempo.

Este escenario mantiene elevado el riesgo de anegamientos temporarios, excesos hídricos y dificultades operativas en zonas rurales, particularmente en lotes con escasa capacidad de drenaje. Para el sector agropecuario, esto implica posibles demoras en labores de cosecha y complicaciones en el tránsito de maquinaria.

Desde una perspectiva productiva, estas lluvias pueden resultar beneficiosas en términos de recarga hídrica para perfiles de suelo, especialmente de cara a la próxima campaña fina. Sin embargo, en el corto plazo, el impacto operativo será el factor dominante, especialmente en regiones donde los acumulados ya vienen siendo elevados.

Ingreso de aire frío y estabilidad para la región central

Detrás del sistema de tormentas, se afianza el ingreso de aire frío con una rotación del viento al sector sur, lo que genera un descenso térmico marcado en gran parte del país. Este cambio se hace más evidente durante el martes, jornada en la que se espera el punto más bajo de temperatura de la semana.

A partir de entonces, las marcas térmicas comenzarán a mostrar una lenta recuperación, aunque sin alcanzar valores elevados. En general, el resto de la semana estará dominado por temperaturas acordes a la época del año, dejando atrás los extremos recientes tanto de calor como de frío.

Para la región central, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, de Meteored, indica que este nuevo patrón atmosférico trae aparejado un período de estabilidad que podría extenderse al menos hasta el final de la semana. Desde el punto de vista agropecuario, estas condiciones favorecen el avance de las tareas de cosecha, la recuperación de los suelos y una mejora en la logística productiva tras varios días de inestabilidad.