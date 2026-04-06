Tormenta en Paraná: llovieron 75 milímetros en Paraná este lunes

REDACCIÓN ELONCE
La tormenta en Paraná dejó 75 milímetros de lluvia este lunes, generando anegamientos y complicaciones en distintos barrios de la ciudad.
La tormenta en Paraná registrada este lunes dejó un saldo de 75 milímetros de lluvia acumulada, provocando anegamientos en distintas zonas de la ciudad y obligando a una rápida intervención de los equipos municipales. El fenómeno, si bien no estuvo acompañado por fuertes vientos, generó complicaciones principalmente en sectores vulnerables.
Desde primeras horas del día, personal de Protección Civil desplegó operativos en diferentes puntos para atender las consecuencias del temporal. “Cayeron hasta ahora 75 milímetros, que no fueron constantes, no hubo vientos fuertes, pero sí hubo zonas de anegamiento. Desde horas tempranas, lo que es Protección Civil, dependiendo del municipio de Paraná, ha estado en la calle con equipos de trabajo. Hay un equipo técnico que nos hemos estado capacitando para brindar un mejor servicio desde el municipio a la ciudadanía con las inundaciones”, sostuvo Lucas García.
El funcionario destacó además el trabajo preventivo y de asistencia que se viene realizando para mejorar la respuesta ante este tipo de eventos climáticos, cada vez más frecuentes en la región.
Asistencia en barrios y zonas vulnerables
Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en las viviendas más precarias, donde el impacto de la tormenta fue mayor. En este sentido, se llevaron adelante tareas de asistencia directa a las familias afectadas.
“Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta tormenta afectó a viviendas precarias y se estuvo entregando nylon y se estuvo verificando domicilios en distintas partes de la ciudad”, explicó García, en relación al operativo desplegado.
Asimismo, remarcó que las zonas cercanas a cursos de agua o con antecedentes de inundación suelen ser las más perjudicadas ante este tipo de lluvias intensas. “Muchas veces, este tipo de tormentas afecta aquellas viviendas a costas de inundación”, agregó.
Intervenciones por emergencias puntuales
Durante la jornada también se registraron incidentes puntuales que requirieron intervención inmediata, como la caída de árboles sobre viviendas, lo que generó situaciones de riesgo para algunas familias.
“Tuvimos dos árboles caídos, los cuales se fueron a verificar. Protección Civil no corta árboles, pero en situación de emergencia en el cual el árbol atrapa a la familia o la familia no puede trasladarse. En este caso, fueron árboles añejos que han caído sobre las viviendas y las personas no han podido salir de la vivienda”, detalló.
Finalmente, el referente de Protección Civil subrayó el rol del organismo en este tipo de contingencias. “El trabajo nuestro es estar junto al vecino”, concluyó, destacando la importancia de la presencia estatal ante eventos climáticos adversos como la tormenta en Paraná.