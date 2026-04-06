Tormentas fuertes mantienen en alerta a Entre Ríos y el noreste del país

Las tormentas fuertes continúan siendo protagonistas en Entre Ríos y gran parte del noreste argentino, en el marco de un sistema meteorológico que se desplaza lentamente pero mantiene su intensidad. Durante los últimos días, este fenómeno dejó acumulados significativos de lluvia y mantiene condiciones de inestabilidad, con potencial para eventos severos en distintas localidades de la región.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta por tormentas fuertes que abarca sectores del noreste del país, incluyendo el norte entrerriano. Se prevén precipitaciones abundantes en cortos períodos, acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, en un escenario que genera preocupación tanto en zonas urbanas como rurales.

Este contexto responde a la persistencia de aire cálido y húmedo que domina la región, el cual interactúa con el avance de una masa de aire más fría. Esta combinación potencia la formación de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia el noreste del territorio nacional.

Impacto en Entre Ríos y la región

En Entre Ríos, especialmente en los departamentos del norte, las tormentas han generado acumulados importantes que elevan el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en caminos rurales. Este escenario impacta de lleno en la actividad agropecuaria, donde las lluvias, si bien necesarias, generan dificultades operativas en el corto plazo.

Las provincias más comprometidas por este evento son Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además del norte de Santa Fe y el propio territorio entrerriano. En estas zonas, las tormentas pueden alcanzar fuerte intensidad, con precipitaciones concentradas que agravan la situación hídrica, especialmente en áreas con drenaje limitado.

Desde el punto de vista productivo, las lluvias aportan beneficios en términos de recarga de humedad en los suelos, un factor clave de cara a la próxima campaña agrícola. Sin embargo, el exceso hídrico y la inestabilidad dificultan el avance de las tareas de cosecha y el movimiento de maquinaria, generando demoras en plena etapa clave del calendario rural.

Foto: Elonce.

Pronóstico y cambio de condiciones

El panorama comenzará a modificarse con el correr de las horas. Detrás del sistema de tormentas, se prevé el ingreso de aire frío que provocará un descenso térmico marcado en gran parte del país. Este cambio estará acompañado por una rotación del viento al sector sur, consolidando una mejora progresiva de las condiciones del tiempo.

El martes se perfila como el día más frío de la semana, con temperaturas que luego mostrarán una leve recuperación, aunque sin alcanzar valores elevados. En términos generales, se espera un retorno a parámetros térmicos más acordes a la época del año, dejando atrás los extremos recientes.

En la región central, incluida Entre Ríos, este nuevo patrón atmosférico favorecerá un período de estabilidad que podría extenderse hasta el final de la semana. Esto representa una oportunidad para normalizar las actividades productivas y avanzar con las tareas pendientes tras varios días de condiciones adversas.