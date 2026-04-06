Invitan al taller “Roboticlar” y otras actividades gratuitas en el CIC II Este

REDACCIÓN ELONCE
El taller de "Roboticlar", en el CIC II Este, ofrece a los vecinos de Paraná una formación gratuita en electrónica y reutilización de residuos técnicos con salida laboral.
En el corazón de la zona este de la ciudad, el Centro Integrador Comunitario (CIC) II se posiciona una vez más como un faro de formación y contención social. Bajo la dirección de Emilio “Pata” Ruberto, la institución lanzó una ambiciosa grilla de actividades para este 2026, destacándose entre ellas el taller de “Roboticlar”. Esta propuesta, liderada por el tallerista Cristian Balda, surge de un proyecto aprobado por el Fondo Económico de Incentivo a la Ciencia, las Artes y la Cultura (FEICAC 2025), garantizando un estándar de calidad y recursos para los asistentes.
La iniciativa busca atacar dos problemáticas actuales: la acumulación de basura electrónica y la necesidad de herramientas de inserción laboral. Según explicaron desde la institución, el proyecto abarca tres meses de aprendizaje para usar el residuo tecnológico, permitiendo que elementos que antes terminaban en la basura se conviertan en componentes activos de nuevos dispositivos.
La formación está estructurada en etapas progresivas para garantizar que los alumnos, incluso sin conocimientos previos, puedan avanzar con firmeza. "En el primer momento va a ser algo básico de electrónica, es para mayores de 16 años los martes a las 17:30", detalló Ruberto, remarcando que el objetivo final de esta primera parte tiene un sentido práctico y comercial para el barrio.
Una salida laboral con base tecnológica
El impacto del taller no se queda solo en el aula, sino que busca traducirse en ingresos económicos para los participantes. La meta es que cada asistente logre dominar la técnica para fabricar dispositivos de señalización que son altamente demandados por los comercios locales. Al respecto, desde el CIC II Este comentaron: "Termina el taller cada uno haciendo su propio cartel led. Así pueden tener una salida laboral para hacer un cartelito led al kiosco de la esquina".
Esta visión de economía circular se complementará en una instancia superior del taller, donde la complejidad técnica aumentará.
La gratuidad es un eje central de esta propuesta, eliminando barreras económicas para los jóvenes y adultos mayores de 16 años que deseen capacitarse. Esta política de puertas abiertas es lo que permite que el espacio, ubicado en calle Vicegobernador Chaile y Roque Sáenz Peña, se mantenga con una alta concurrencia diaria y una oferta que se renueva constantemente.
Un abanico de propuestas para la comunidad
Además, el CIC II cuenta con una oferta multidisciplinar que abarca desde la salud hasta el deporte. "Este viernes se suma el taller cognitivo para los adultos mayores, que tuvo muy buena repercusión el año pasado. Lo da una psicopedagoga", mencionó sobre la atención a la tercera edad.
A esto se le suma una lista de disciplinas disponibles para los vecinos:
Salud y Bienestar: Taller cognitivo, Espacio de Cobijo (ansiedad/psicología), Yoga, Tai Chi, Zumba y Gimnasia localizada.
Deportes y Recreación: Ping pong, Crochet (deportivo), Pilates, Ajedrez (lunes) y Ritmos.
Artes y Oficios: Peluquería, Macramé, Bordado mexicano, Flores artesanales, Tejido (dos agujas y crochet), Energía solar (próximamente) y Barbería (próximamente).
Cultura y Música: Canto, Folklore, Tango, Cumbia santafesina, Percusión (martes), Trompeta (miércoles), Trombón, Saxo y Clarinete (viernes).
El compromiso con la comunidad es tal que las autoridades invitan constantemente a los vecinos a proponer nuevas temáticas si no encuentran algo que los represente. "Si no les atraen estas propuestas que nos lo hagan saber porque quizás no nos estamos dando cuenta que podemos traer otra clase de talleres", afirmó.
Para quienes deseen sumarse a “Roboticlar” o cualquiera de las otras disciplinas, el centro mantiene sus puertas abiertas de lunes a viernes con personal de 7 a 19 y con sereno de las 19 a las 7 del otro día", concluyó.