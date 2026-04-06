Anticipan que abril podría cerrar con precipitaciones superiores a los valores normales en Entre Ríos

Las lluvias intensas en Entre Ríos encendieron la alerta meteorológica, con pronósticos que advierten tormentas fuertes y acumulados que podrían alcanzar los valores habituales de todo el mes de abril en pocos días.

El climatólogo Germán Heinzenknecht explicó a Elonce que la situación se originó por una combinación de masas de aire. “Tuvimos un cambio de masa de aire y esa mezcla entre aire tropical y aire más fresco genera condiciones muy favorables para la continuidad de precipitaciones”, indicó.

El especialista señaló que el fenómeno más relevante es la formación de una zona de baja presión, conocida como ciclogénesis, sobre el Litoral, con epicentro en Entre Ríos y el centro de Santa Fe. “Entre el mediodía y la tarde será el momento más crítico porque se esperan las tormentas más fuertes”, advirtió.

Acumulados de precipitaciones por encima de lo normal

En la oportunidad, explicó que las lluvias actuales son solo el inicio de un evento más intenso.

Heinzenknecht indicó que la combinación de lluvias recientes y las previstas podría superar los registros normales del mes. “Con lo que ya llovió y lo que se espera, casi vamos a alcanzar o superar los acumulados habituales de abril”, sostuvo.

Esta situación genera complicaciones, especialmente en el sector agropecuario, donde las tareas de cosecha se ven afectadas.

Es que, según explicó, “el bimestre marzo-abril suele ser uno de los períodos con mayor actividad de lluvias debido a la transición estacional. En particular, el paso del verano al otoño es uno de los momentos de mayor inestabilidad atmosférica".

"Marzo y comienzos de abril son, estadísticamente, los meses con mayor acumulado de precipitaciones. Sin embargo, cuando ya se arrastra un mes con registros elevados -como ocurrió recientemente en Paraná, con valores cercanos a los 160 o 170 milímetros en marzo y casi 100 milímetros en la primera semana de abril- la situación se vuelve más compleja y supera los parámetros normales", explicó Heinzenknecht.

En ese sentido, indicó que se trata de lluvias por encima de los valores habituales, aunque estimó que las condiciones tenderán a mejorar. "En los próximos días continuará el tiempo húmedo, pero luego se espera un cambio con mayor presencia de sol, lo que permitirá que los excesos hídricos comiencen a drenar y se normalicen las condiciones para las actividades productivas", especificó.

Temperaturas otoñales y cuándo mejora el tiempo

En cuanto a las temperaturas, el especialista descartó un escenario de frío extremo. “Vamos a tener valores normales para la época, con máximas entre 22 y 24 grados y mínimas que no bajarán de los 12 o 13 grados”, explicó.

Se espera una transición hacia condiciones típicas del otoño, sin riesgos térmicos significativos.

Advierten por lluvias intensas y tormentas fuertes con acumulados elevados en Entre Ríos

El climatólogo anticipó que las condiciones comenzarán a estabilizarse hacia el final de la semana. “El sistema de baja presión se va a desplazar hacia Uruguay y después hacia el océano, y desde el miércoles ya no habrá tormentas, aunque persistirá el tiempo nublado”, detalló.

Finalmente, indicó que “la mejora más marcada llegará a partir del viernes, con tiempo más estable y presencia de sol”.