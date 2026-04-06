Este martes se abre la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana

La Copa Libertadores y la Sudamericana darán inicio esta semana a sus fases de grupos, marcando el comienzo de una nueva etapa en las principales competencias del fútbol sudamericano. Equipos argentinos tendrán actividad desde la jornada inaugural.

El calendario indica que la Copa Libertadores comenzará este martes 7 de abril, con partidos en distintos escenarios del continente. Ese mismo día también se pondrá en marcha la fase de grupos de la Sudamericana.

Según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, varios clubes argentinos estarán presentes en la jornada inicial, tanto en condición de local como de visitante.

Debut de equipos argentinos en la jornada inicial

En la Copa Libertadores, Boca iniciará su participación enfrentando a Universidad Católica de Chile como visitante desde las 21:30. El equipo vuelve a esta instancia tras dos temporadas sin disputar la fase de grupos.

Boca debuta este martes.

Por su parte, Independiente Rivadavia tendrá un estreno en el certamen, ya que disputará por primera vez la competencia. El conjunto mendocino recibirá a Bolívar desde las 19:00 en un partido que marca un paso importante en su historia deportiva.

Actividad en la Copa Sudamericana

En este torneo, Racing visitará a Independiente Petrolero en Bolivia desde las 19:00, en un encuentro que se jugará en altura. El equipo argentino inicia así su camino en la competencia continental.

Racing quiere recuperarse tras el duro golpe en el clásico.

Además, Tigre enfrentará como visitante a Alianza Atlético de Perú a partir de las 23:00, mientras que Barracas Central hará su debut internacional como local ante Vasco da Gama de Brasil.

Inicio de una nueva etapa continental

Con el arranque de la Copa Libertadores, los equipos comenzarán a disputar la fase de grupos, una instancia clave que definirá los clasificados a las rondas eliminatorias.

En paralelo, la Sudamericana también inicia su desarrollo con un formato similar, donde cada club buscará avanzar en el torneo a lo largo de las próximas semanas.

El comienzo de ambos certámenes representa uno de los momentos centrales de la temporada para los clubes sudamericanos, que afrontan el desafío de competir a nivel internacional.