Entró en vigencia el nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe inició este lunes una nueva etapa en la organización del tránsito con la puesta en marcha del sistema de estacionamiento medido renovado. El esquema comenzó a regir desde las 7 en el mismo radio donde funcionaba el anterior, con unas 4.600 dársenas señalizadas en la vía pública.

El nuevo sistema de Santa Fe introduce un cambio central: la gestión del estacionamiento pasa a ser mayormente digital, a través de una aplicación móvil llamada “Nuevo SEOM”. El objetivo es simplificar el uso para los conductores y mejorar la rotación de vehículos en las zonas más concurridas.

Durante esta primera semana, el municipio indicó que se priorizará la adaptación de los usuarios, con presencia de personal en la calle para asistir en el uso del sistema.

Cómo usar la app paso a paso

Para utilizar el sistema, los conductores deben descargar la aplicación “Nuevo SEOM” y registrarse. El proceso incluye iniciar sesión con una cuenta, ingresar un número telefónico y validar un código que se envía por WhatsApp.

Una vez dentro de la app, el usuario no necesita cargar la patente del vehículo. Para estacionar, simplemente debe ingresar el número de la dársena —identificado en el asfalto con cuatro dígitos— y activar la sesión desde el celular.

Estacionamiento medido en Santa Fe. Foto: Litoral.

Cuando el conductor se retira, debe finalizar manualmente el estacionamiento. En caso de olvidarlo, el sistema detecta el movimiento y envía una notificación para evitar que se siga cobrando.

Cobro por minuto y costos del sistema

Uno de los cambios principales es que el sistema cobra por minuto. Esto significa que el usuario paga únicamente el tiempo exacto que utilizó, sin bloques fijos como en el esquema anterior.

El valor de referencia es de 1.000 pesos por hora, aunque el monto final dependerá del tiempo efectivo de uso. Además, quienes descarguen la aplicación durante abril reciben un crédito inicial de 30.000 pesos.

Desde el municipio indicaron que durante los primeros días se priorizará la adaptación de los usuarios al sistema. En ese sentido, habrá presencia de personal en la vía pública para asistir en el uso de la aplicación. Además, se aclaró que en esta etapa inicial no se aplicarán sanciones de manera estricta.