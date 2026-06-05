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Lanzaron figuritas con animales nativos y en peligro de extinción

La Fundación Vida Silvestre anunció el lanzamiento de sus propias figuritas del Mundial 2026 y de su propia Selección argentina integrada por ejemplares de las diferentes especies nativas (algunas de ellas protegidas) del país.

5 de Junio de 2026
La primera entrega de figuritas
La primera entrega de figuritas

La Fundación Vida Silvestre anunció el lanzamiento de sus propias figuritas del Mundial 2026 y de su propia Selección argentina integrada por ejemplares de las diferentes especies nativas (algunas de ellas protegidas) del país.

La Fundación Vida Silvestre anunció el lanzamiento de sus propias figuritas del Mundial 2026 y de su propia Selección argentina integrada por ejemplares de las diferentes especies nativas (algunas de ellas protegidas) del país.

 

Se trata de una colección para conocer, valorar y defender a "los verdaderos campeones de nuestra biodiversidad", según informaron.

 

Según pudo saber Noticias Argentinas, la propuesta es que quienes se hagan socios de la fundación durante el Mundial de fútbol reciban las figuritas físicas.

 

 

Cada figurita presenta el nombre del animal, el estado de conservación de la especie, el tamaño, el peso y el ambiente en el que habita.

 

En la primera entrega, la ONG compartió las cartas del yaguareté, oso hormiguero, venado de las pampas, cóndor andino, yaguareté, escalandrún y ñandú.

 

 

Más allá del aspecto lúdico, advierten que estos animales “juegan uno de los partidos más difíciles. El partido contra la extinción“, para recordar una vez más su estado de vulnerabilidad.

Temas:

figuritas Mundial Animales
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