Un colectivo quedó al borde de un barranco con 41 pasajeros

La unidad se despistó por el barro en la Ruta 6, en Neuquén y permaneció colgada sobre una banquina de unos 15 metros de altura. Los pasajeros debieron esperar más de cinco horas hasta ser rescatados.
Un colectivo de larga distancia que transportaba a 41 pasajeros protagonizó una delicada situación en la Ruta Provincial 6, cerca de la localidad neuquina de Buta Ranquil, al quedar colgado sobre la banquina tras despistarse en un sector afectado por las condiciones meteorológicas. El incidente ocurrió alrededor de las 22.30 del miércoles y la unidad pudo ser rescatada recién cerca de las 4 de la madrugada de este jueves.
Según relató el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Claudio Quiroga, la intervención comenzó tras un llamado de alerta que permitió movilizar recursos antes de que la situación se agravara.
El colectivo de la empresa Transporte Leader quedó suspendido sobre una pendiente de aproximadamente 15 metros de altura en la zona de Pampa Tril, a unos 40 kilómetros de Buta Ranquil. De acuerdo con el bombero, el vehículo se salió de la calzada debido al barro acumulado sobre la ruta.
Horas de espera con temperaturas bajo cero
La situación se complicó cuando la unidad sufrió problemas eléctricos y no pudo volver a ponerse en marcha. Como consecuencia, dejó de funcionar la calefacción y los pasajeros, junto con los dos choferes, debieron soportar temperaturas bajo cero durante varias horas.
"En estos casos solemos llevar agua caliente y café, que en algo logró alivianar la espera", contó Quiroga sobre la asistencia brindada mientras se desarrollaba el operativo.
Los bomberos constataron que no contaban con el equipamiento necesario para retirar el colectivo, por lo que solicitaron colaboración al municipio. Ante esa situación, el intendente puso a disposición una motoniveladora para concretar el rescate.
Rescate y continuidad del viaje
Mientras se aguardaba la llegada de mecánicos desde Rincón de los Sauces para reparar la falla eléctrica, la maquinaria municipal trabajó para retirar la unidad del sector embarrado.
"El transporte quedó cruzado por el barro, fue imposible sacarlo sin una maquinaria. Luego lo sacó despacio, con la destreza también del chofer del colectivo, todo resultó bien. Pero el susto se lo llevaron los pasajeros", explicó el jefe de Bomberos.
De los 41 pasajeros, dos eran menores de edad. Tras el rescate, entre tres y cuatro personas decidieron descender en Buta Ranquil, mientras que el resto continuó viaje con destino a Mendoza.
Otro incidente en la misma zona
Quiroga también informó que minutos antes del episodio del colectivo se había registrado otro incidente vial en las inmediaciones. Un camión que transportaba gas volcó a pocos metros del lugar.
A pesar de la magnitud del accidente, el conductor del transporte de carga resultó ileso y no fue necesario realizar evacuaciones ni adoptar medidas extraordinarias en la zona.