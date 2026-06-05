Un hombre habría matado a su pareja y luego quitado la vida: existía denuncia por violencia

Una mujer de 54 años fue encontrada sin vida dentro de una casa y su pareja, también fallecida el patio. La Justicia investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Existía una denuncia previa por violencia familiar.
Un presunto caso de femicidio seguido de suicidio es investigado por la Justicia en Posadas, luego de que una mujer fuera hallada muerta dentro de una vivienda y su pareja apareciera sin vida en el mismo inmueble. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves en una casa ubicada sobre calle Japón, en inmediaciones de la avenida Rademacher.
La situación fue alertada cerca de las 16 a través de un llamado al Centro Integral de Operaciones 911 realizado por la hija de la mujer. Según informaron fuentes policiales, en una primera comunicación la joven manifestó que su padrastro habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento.
Minutos después volvió a contactar a las autoridades y advirtió que desconocía si el hombre seguía con vida. Además, indicó que su madre aparentemente tampoco presentaba signos vitales dentro de la vivienda.
Hallaron los cuerpos en distintos sectores de la casa
Ante la gravedad del reporte, efectivos de la Comisaría Tercera, personal especializado y servicios de emergencia acudieron al domicilio.
Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron a Patricia Raquel González, de 54 años, sin signos vitales en una de las habitaciones. Posteriormente, en la parte posterior de la propiedad, hallaron a Luis Roberto Zampedri, de 64 años, suspendido de un tirante, también sin vida.
En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Policía Científica, junto al médico policial y autoridades judiciales, para recolectar pruebas y determinar cómo ocurrieron los hechos.
Existía una denuncia por violencia familiar
Como parte de la investigación, los investigadores constataron que en abril de 2025 González había radicado una denuncia por violencia familiar contra Zampedri.
A raíz de esa presentación, el Juzgado de Violencia Familiar N° 2 había dispuesto medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un plazo de 30 días.
No obstante, de acuerdo con los registros consultados por los investigadores, esas restricciones ya no se encontraban vigentes y no se habían registrado nuevas denuncias posteriores.
La causa quedó bajo la órbita del magistrado de turno, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.
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