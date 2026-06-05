El emotivo regreso de La Sole al club entrerriano donde debutó ante el público   

Soledad Pastorutti está celebrando sus 30 años en la música y realizó una visita sorpresa al Club Sarmiento de la ciudad de Victoria, donde debutó en los escenarios a los 14 años.
Soledad Pastorutti regresó al lugar que la vio dar sus primeros pasos sobre un escenario: el club Sarmiento de la ciudad de Victoria.
La cantante realizó una visita sorpresa a la entidad y fue recibida por la presidenta de la institución, Diana Broin, junto a integrantes de la comisión directiva.
La artista santafesina se presentó por primera vez ante el público a los 14 años en el escenario del club, dando inicio a una trayectoria que la convertiría en una de las figuras más importantes de la música popular argentina.
Broin recordó con emoción aquellos años de la década del 90 y destacó que, por entonces, el club contaba con una comisión encargada de organizar el Festival Entrerriano de Folclore.
La visita forma parte del recorrido que Pastorutti realiza por los escenarios que marcaron el comienzo de su carrera, en el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria artística.
Durante el encuentro, la cantante entregó al club un cuadro que contiene un fragmento del emblemático poncho que la acompañó durante gran parte de su carrera. Según destacaron desde la institución, se trata del único recuerdo de estas características que la artista ha dejado en la provincia de Entre Ríos.
Mate de por medio y rodeada del cariño de quienes la recibieron, "La Sole" volvió a recorrer el salón donde ofreció algunos de sus primeros espectáculos, reviviendo recuerdos que permanecen intactos en la memoria del club y de quienes estuvieron presentes esa noche.
Días pasados, Pastorutti también protagonizó otro cálido y sorpresivo encuentro con los habitantes de la Patagonia durante un reciente viaje al sur del país.
Vale recordar que la reconocida artista santafesina está realizando “30 Pueblos”, la serie de formato documental que produce y difunde a través de su canal de YouTube oficial como parte de las celebraciones por sus tres décadas de trayectoria.
En esta oportunidad, La Sole visitó la emblemática zona de La Trochita y se dedicó a recorrer a pie las calles de la localidad sureña. Fiel a su estilo descontracturado y cercano, la cantante transitó la vía pública como una vecina más y generó impacto en la gente, quienes en muchos casos no daban crédito a la presencia de la figura festivalera caminando por sus mismos andenes.