Preceptor de una escuela de Santa Elena murió tras ser picado por una abeja

Un hombre de Santa Elena, identificado como Guillermo Centeno, falleció tras ser picado por una abeja. El hecho se registró el pasado miércoles en el interior del Instituto D-103 Santa Rosa de Lima, donde se desempeñaba como preceptor.

Según se indicó, Centeno se descompensó tras la picadura, lo que provocó su muerte.

Desde la institución aclararon que en el lugar, "no había un panal" sino que suponen que "fue una sola que ingresó por un ventiluz a la preceptoría" y provocó la lamentable situación.

Guillermo Centeno

El hombre fue trasladado al Hospital Santa Elena pero ingresó sin vida.

"Sólo la fe nos sostiene en este tan triste momento. Hoy, partiste inesperadamente a la Casa de nuestro Padre Celestial dejando un profundo dolor en todos los que te conocimos, Guille querido", señalaron desde el colegio Santa Rosa y también expresaron: "Gracias por tu todo, compañero. Te vamos a extrañar montones, un gran abrazo al cielo y elevamos nuestra oración por tu eterno descanso convencidos de que Dios te ha recibido en sus brazos de bondad". (La Sexta)