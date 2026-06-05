Desalojaron a una familia de un club de Paraná tras años de disputa judicial

REDACCIÓN ELONCE
El procedimiento se realizó en las instalaciones de calle Pellegrini, en pleno centro de Paraná. La nueva comisión directiva denunció que no podía ingresar desde 2021. Hubo momentos de tensión y una persona fue detenida durante el operativo, registró Elonce.
Un operativo policial y judicial se llevó adelante este viernes en la sede de un histórico club ubicado sobre calle Pellegrini, entre Paraguay y Bavio, de Paraná, donde se concretó el desalojo de una familia que ocupaba parte de las instalaciones desde hacía varios años. El procedimiento generó momentos de tensión debido a la resistencia de los ocupantes, registró Elonce en imágenes.
Según explicó la actual comisión directiva del Club Comunicaciones, la disputa se remonta a varios años atrás. La entidad permaneció acéfala tras el fallecimiento de los integrantes de una antigua conducción y, en ese contexto, una familia continuó utilizando la cantina del predio, que originalmente había sido cedida mediante un comodato.
Desde la institución, que presidente Ariel Yustweber, sostuvieron que la nueva comisión asumió hace aproximadamente una década y que desde 2021 no pudo volver a ingresar al edificio debido a que los accesos fueron cerrados con candados por quienes permanecían en el lugar.
Una disputa que terminó en la Justicia
De acuerdo con lo manifestado por los directivos del club, durante los últimos años se intentó alcanzar distintos acuerdos extrajudiciales para regularizar la situación. Entre las propuestas figuraban convenios para el uso de la cantina y la apertura de las instalaciones para recuperar las actividades deportivas y sociales.
Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el conflicto avanzó por la vía judicial. Fuentes vinculadas al caso señalaron a Elonce que existía una orden de desalojo firme desde hacía aproximadamente un mes y medio, plazo durante el cual los ocupantes fueron notificados de la resolución.
Ante el incumplimiento de la medida, la Justicia dispuso la ejecución del desalojo durante la jornada de este viernes.
Una persona fue detenida
Durante el procedimiento intervino personal policial de comisaría primera y una delegada judicial. En medio del operativo fue detenido uno de los integrantes de la familia, quien manifestó su desacuerdo con la medida y cuestionó la legitimidad de la actual conducción de la entidad.
Según relató, desconocen a la comisión directiva que impulsa el reclamo y sostienen que permanecieron en el lugar tras haber administrado la cantina durante años, incluso luego de que el club quedara sin autoridades formales.
Desde la institución, en cambio, remarcaron que el fallo judicial reconoció a la actual conducción y ordenó la restitución del inmueble para permitir la recuperación de las instalaciones.
Un club sin actividad desde hace años
El Club Comunicaciones fue fundado por trabajadores del Correo y cuenta con más de ocho décadas de historia. En sus mejores años albergó actividades sociales, deportivas y recreativas para vecinos de la zona.
Actualmente, el predio presenta sectores sin uso, entre ellos una cancha de fútbol cinco, una cancha de pádel y un salón donde anteriormente funcionaban distintas propuestas comunitarias.
La intención de la comisión directiva es recuperar el edificio para reactivar las actividades institucionales y deportivas que permanecen paralizadas desde hace varios años.