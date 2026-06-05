Tres vehículos resultaron afectados por incendio en una cochera

Tres vehículos resultaron afectados por un incendio registrado en una cochera de Diamante. Bomberos trabajaron durante más de tres horas en un escenario de escasa visibilidad y altas temperaturas para evitar que las llamas se propagaran.
Un importante operativo desplegaron los Bomberos Voluntarios de Diamante durante la madrugada del jueves para controlar un incendio que se desató en una cochera ubicada sobre calle Doctor López, entre Moreno y 3 de Febrero. El siniestro afectó a tres vehículos y obligó a trabajar en condiciones extremas debido a la gran cantidad de humo, el intenso calor y las explosiones registradas en el interior del inmueble.
La suboficial subalterno de Bomberos Voluntarios de Diamante, Jorgelina Germano Cafaro, brindó detalles de la intervención y describió el complejo escenario con el que se encontraron al arribar al lugar.
Según dijo, fueron alertados a las 2.32 a través del Comando Radioeléctrico, sobre el incendio en una cochera y partió la primera unidad con tres bomberos. Posteriormente, se sumaron tres unidades para reforzar las tareas de extinción.
Un escenario complejo
Germano explicó que inicialmente el aviso hacía referencia a un posible incendio de galpón, por lo que el panorama era incierto. Al llegar, los efectivos encontraron una cochera de grandes dimensiones con varios vehículos en su interior y una importante concentración de humo.
“El escenario era totalmente desconocido”, relató la bombera. Además, precisó que las llamas se encontraban contenidas dentro del inmueble, pero las condiciones de trabajo eran muy difíciles.
“No se veía nada. Había mucha cantidad de humo y mucho calor”, recordó. Por esa razón, el personal debió ingresar utilizando equipos autónomos de respiración para poder avanzar de manera segura en el interior del edificio.
La suboficial indicó que el foco principal del incendio se encontraba en el fondo de la cochera, lo que obligó a los bomberos a evaluar diferentes alternativas de acceso para combatir las llamas.
Ante esa situación, decidieron romper una pared lindante para abrir un boquete que les permitiera atacar el fuego desde otro sector. La maniobra facilitó el enfriamiento de la zona afectada y mejoró la ventilación del lugar.
“Teníamos acceso directo a los autos que se estaban prendiendo fuego”, explicó en diálogo con el programa radial Hasta que Esto Suceda, sobre la estrategia que permitió contener el avance de las llamas y evitar daños mayores.
La magnitud del incendio llevó a solicitar, el apoyo de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín, que acudieron con una unidad de ataque rápido y una autobomba. Además, aportaron equipos autónomos de respiración, fundamentales para sostener el operativo.
Más de tres horas de trabajo
En total participaron 13 bomberos, incluido el cuartelero. Las tareas se extendieron hasta las 5.45, cuando finalmente el fuego fue extinguido y las dotaciones regresaron al cuartel.
Como consecuencia del siniestro, tres vehículos sufrieron daños de consideración. Sin embargo, los bomberos lograron impedir que el fuego alcanzara otros rodados estacionados en la cochera, entre ellos una lancha.