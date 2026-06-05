Una joven murió al caer desde el tanque de agua de una escuela entrerriana

Una joven de 19 años fue hallada sin vida durante la mañana de este viernes en el predio de la Escuela Nº 7 “René Favaloro” de la ciudad de Villaguay. El hecho motivó un amplio operativo policial y judicial en la zona, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

Según informó el subjefe de la Jefatura Departamental Villaguay, Santiago Cerdá Cáceres, alrededor de las 7.30 se recibió un aviso por parte de una persona que transitaba por la intersección de calles Abril y Santa Rosa y alertó que “una joven había subido al tanque de la escuela y se habría arrojado desde la parte superior”.

Personal policial acudió de inmediato al lugar y constató el fallecimiento de la chica. Posteriormente, se logró establecer su identidad y se dio intervención a la Justicia y a las áreas correspondientes.

De acuerdo con lo indicado por el funcionario policial a Delco Villaguay, ya notificaron a los familiares que se hicieron presentes en el lugar durante las primeras horas de la mañana.

"Se pudo identificar el cuerpo, es una joven de 19 años de Villaguay. Ya llegaron los familiares; nos queda indagar sobre la situación que estaba atravesando", expresó Cerdá Cáceres.

Desde la fuerza indicaron que la joven se encontraba sola al momento del hecho. No obstante, la investigación continúa para esclarecer todos los aspectos vinculados al caso.

Línea de asistencia en salud mental

En Entre Ríos se encuentra disponible una línea telefónica gratuita y confidencial para brindar orientación, contención y acompañamiento ante situaciones de urgencia relacionadas con la salud mental.

Las personas que necesiten ayuda o asesoramiento pueden comunicarse al 0800 - 777 - 2100. Elonce.com