Rescataron a un obrero que quedó atrapado tras la caída de una viga

Rescate de obrero en una obra en construcción

Un importante operativo de rescate se desplegó durante la mañana de este viernes en una obra en construcción ubicada en la intersección de calles Colón y Estrada, de la ciudad de Concordia, donde un obrero resultó herido y quedó atrapado tras el derrumbe de una viga.

El hecho ocurrió pasadas las 9.30, cuando el trabajador realizaba tareas dentro del predio. Por causas que son materia de investigación, una estructura cedió y cayó sobre él, provocándole lesiones e impidiendo que pudiera salir por sus propios medios.

Ante la emergencia, se dio aviso a los servicios de rescate y rápidamente acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal sanitario.

Los equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para liberar al obrero, que permanecía atrapado bajo la estructura colapsada.

Tras varios minutos, los bomberos lograron liberar al trabajador y ponerlo a resguardo para que recibiera asistencia médica inmediata.

Una vez rescatado, fue estabilizado por el personal de Sanidad y posteriormente trasladado a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva de las lesiones sufridas.