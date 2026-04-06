Incautaron más de 600 kilos de pescado y 20 armas en Entre Ríos

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales realizó una serie de operativos en distintos departamentos de Entre Ríos donde secuestraron armas, decomisaron pescado y recuperaron animales denunciados como sustraídos.

Según informaron, en el marco del refuerzo de controles por el incremento de circulación durante Semana Santa, se secuestraron un total de 21 armas de fuego en distintos procedimientos realizados tanto en zonas rurales como en operativos náuticos en el río Paraná, abarcando jurisdicciones de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

En ese contexto, también se concretó la detención de un hombre en la zona de islas frente a Villa Constitución (Santa Fe), quien fue trasladado a la Alcaidía de Gualeguay por disposición de la Fiscalía interviniente.

Por otra parte, en el departamento Victoria se realizaron dos procedimientos en los que se decomisaron más de 665 kilos de pescado que eran transportados sin cumplir con las condiciones sanitarias correspondientes. Además, se detectaron piezas por debajo del tamaño permitido y especies cuya pesca está prohibida, por lo que intervino la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales.

En cuanto a controles sanitarios, en operativos realizados en Federación y Feliciano se detectó la presencia de garrapatas en tropas de ganado vacuno. Tras la intervención de FUCOFA, se dispuso el regreso de los animales a su lugar de origen para evitar la propagación del parásito.

Asimismo, se desarrollaron operativos “Campo Seguro” en los departamentos Gualeguaychú, Paraná y La Paz, con el objetivo de reforzar la prevención mediante controles coordinados en zonas estratégicas de la provincia.