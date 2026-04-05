Detuvieron a dos hermanos en Concordia por abuso de arma y agresión a un hombre

Los implicados habrían atacado a un hombre utilizando armas de fuego y una cadena metálica

Efectivos policiales llevaron adelante una serie de allanamientos que culminaron con la detención de dos hermanos acusados de un violento hecho ocurrido en Concordia.

El operativo se desarrolló durante la tarde del sábado 4 de abril, en el marco de una investigación por una agresión registrada el día anterior. Según se pudo establecer, los implicados habrían atacado a un hombre utilizando armas de fuego y una cadena metálica, en el contexto de conflictos de vieja data.

De acuerdo a la investigación, la víctima sufrió diversas lesiones, algunas de ellas provocadas con una cadena de eslabones que tenía un candado en uno de sus extremos.

Con las pruebas reunidas, y bajo las directivas del fiscal Mario Figueroa, se solicitaron órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por el juez de Garantías Mauricio Guerrero.

Los procedimientos se concretaron en inmediaciones de calle Belgrano al 1000 y en la zona de avenida Kirchner y Montevideo, donde se obtuvieron resultados positivos.

Como resultado, fueron detenidos los hermanos Cabaña, de 20 y 28 años, quienes quedaron imputados por el delito de abuso de arma. Según se informó, ambos cuentan con antecedentes en distintas causas judiciales.

Durante los allanamientos, además, se secuestró una cadena metálica de 25 eslabones con un candado en uno de sus extremos y un teléfono celular iPhone 16, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la causa.