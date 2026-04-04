Un hombre fue apuñalado tras una pelea entre vecinos en Paraná: hay un detenido

Una pelea entre vecinos se registró en la intersección de calle Los Jacarandaes y Galán de la ciudad de Paraná, en el marco de operativos de seguridad y prevención. Según informaron fuentes policiales, el conflicto involucró a dos residentes de la zona y derivó en que uno de ellos sufriera una herida de arma blanca en la espalda, del lado izquierdo.

El herido fue trasladado de inmediato para su evaluación médica, donde se le realizaron estudios y curaciones. Los profesionales determinaron que no presentaba lesiones óseas ni de gravedad, aunque permaneció bajo observación para asegurar su recuperación completa.

Tras el incidente, el fiscal interviniente ordenó la detención del agresor. La policía procedió también al secuestro del cuchillo utilizado en el ataque y de la vestimenta del damnificado, elementos que formarán parte de la investigación judicial correspondiente.