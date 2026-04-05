Accidente en zona rural de Urdinarrain: un niño fue atropellado por un tractor y está en grave estado

El accidente ocurrió en una zona rural de Aldea San Antonio y el niño está en estado crítico

Un niño de 8 años permanece internado en grave estado tras haber sido atropellado por un tractor en un establecimiento rural cercano a Urdinarrain.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en un tambo ubicado en la zona de Aldea San Antonio, en el departamento Gualeguaychú, informó el periodista Javier Aragón.

Según se informó, el menor cayó de un tractor que era conducido por su padre y, en ese momento, fue alcanzado por la rueda trasera del vehículo, lo que le provocó graves lesiones.

Tras el accidente, el niño fue trasladado consciente al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde los médicos constataron una contusión pulmonar y múltiples traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación al Hospital San Roque, donde ingresó con estado reservado y riesgo de vida.

El niño fue derivado a Paraná por la complejidad de las lesiones

El caso generó preocupación en la comunidad rural, mientras se aguarda la evolución del menor.