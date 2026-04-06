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Deportes Este lunes

Talleres venció al campeón defensor y se quedó con el Nacional de Sóftbol

El equipo logró el título por primera vez tras imponerse en la final ante el último campeón en un partido disputado durante la madrugada en Paraná.

6 de Abril de 2026
Talleres campeón.
Talleres campeón.

El equipo logró el título por primera vez tras imponerse en la final ante el último campeón en un partido disputado durante la madrugada en Paraná.

El Nacional de Clubes de Sóftbol tuvo su definición en la ciudad de Paraná con un nuevo campeón. En el cierre del torneo, Talleres logró quedarse con el título tras imponerse en la final y alcanzó un hecho histórico dentro de la competencia.

 

La definición del Nacional de Clubes de Sóftbol se disputó durante la madrugada de este lunes, donde Talleres venció por 3 a 1 a CEF, último campeón del certamen, en un encuentro que definió al ganador de la 27ª edición.

 

De esta manera, el conjunto logró su primera consagración en el Nacional de Clubes de Sóftbol, coronando una campaña que lo llevó a lo más alto del torneo desarrollado en distintos escenarios de Paraná.

 

 

Una final que definió al nuevo campeón

 

El partido decisivo enfrentó a Talleres con CEF, que llegaba como defensor del título. En un duelo equilibrado, el equipo ganador logró marcar la diferencia para quedarse con el triunfo por 3 a 1.

 

El encuentro se jugó en horario nocturno, extendiéndose hasta la madrugada, en el marco de una jornada que concentró la atención de quienes siguieron la definición del torneo.

 

Con este resultado, Talleres logró superar al último campeón y cerrar su participación con una victoria clave en la instancia decisiva.

 

Un torneo con fuerte presencia federal

 

El Nacional de Clubes de Sóftbol reunió en esta edición a equipos de distintos puntos del país, consolidándose como una de las competencias más representativas de la disciplina a nivel nacional.

 

Durante el desarrollo del certamen, los partidos se disputaron en diferentes canchas de Paraná y también en la ciudad de Oro Verde, lo que permitió una amplia participación y despliegue organizativo.

 

 

Además, la competencia contó con presencia internacional, con equipos invitados que aportaron jerarquía al torneo.

 

La consagración de Talleres marcó el cierre de una nueva edición del Nacional de Clubes de Sóftbol, que volvió a tener como sede principal a la capital entrerriana.

Temas:

Talleres CEF Softbol Nacional de Clubes de Softbol
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