Realizarán una rifa solidaria para operación de jugador de sóftbol de Patronato

Realizarán una rifa solidaria para la operación de un jugador de sóftbol de Patronato tras un fuerte accidente en pleno partido del Nacional de Clubes.
Realizarán una rifa solidaria para la operación de un jugador de sóftbol de Patronato luego de un impactante accidente ocurrido durante el Nacional de Clubes. El hecho se produjo cuando Mirko Becic y Jonathan Gómez colisionaron en el outfield mientras intentaban capturar una pelota, generando un momento de gran preocupación dentro y fuera del campo de juego.
Ambos deportistas fueron asistidos de inmediato. Gómez sufrió un fuerte golpe en la rodilla y fue atendido en el ITEO, mientras que Becic fue trasladado al Hospital San Martín, donde se confirmó que presenta una fractura de húmero. Debido a la gravedad del impacto, el jugador permanece internado y bajo observación médica.
Desde la Subcomisión de Sóftbol del Club Atlético Patronato llevaron tranquilidad a familiares y allegados, al informar que ambos se encuentran conscientes. Sin embargo, el cuadro de Becic requerirá una intervención más compleja para recuperar la funcionalidad de su brazo.
Preocupación y organización solidaria
En un segundo comunicado, el club informó que Mirko Becic deberá afrontar una serie de intervenciones quirúrgicas, lo que motivó la rápida organización de una campaña solidaria para afrontar los costos médicos. En ese marco, se confirmó que realizarán una rifa solidaria para reunir fondos.
Además, se habilitó un alias para quienes deseen colaborar económicamente: “cap.softbol”. Desde la institución destacaron la importancia de cada aporte y apelaron a la solidaridad de la comunidad deportiva, clubes y allegados para acompañar al jugador en este difícil momento.
El accidente fue calificado como uno de los más impactantes vividos por el equipo dentro de un campo de juego, generando un fuerte impacto emocional entre sus compañeros, quienes continuaron la competencia atentos a la evolución de los lesionados.