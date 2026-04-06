La morosidad en préstamos a familias alcanzó niveles récord

El incumplimiento de préstamos bancarios a familias saltó del 2,5% al 9,3% en un año y superó el 13% si se suman los canales no bancarios. Mientras el Gobierno niega la crisis, los bancos admiten la suba y los analistas advierten sobre su impacto en la economía.

La mora bancaria preocupa por su significado para el sector y, sobre todo, por lo que revela sobre la situación de los deudores. Según datos oficiales, la proporción de créditos en situación irregular alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001.

La morosidad de los préstamos bancarios a familias pasó de un 2,5% a fines de 2024 a un 9,3% en diciembre de 2025, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por su parte, la irregularidad en créditos no bancarios, como los que otorgan las fintechs y billeteras virtuales, trepó cerca del 25%. Si se consideran ambos canales, la proporción de familias con atrasos supera el 13%, un récord en más de una década.

El fenómeno no se limita a los hogares. El incumplimiento en créditos comerciales llegó al 2,7% en enero de 2026, lo que triplicó el nivel de un año antes. Un informe del departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que una de cada ocho empresas con préstamos bancarios presenta atrasos. La incidencia es mayor entre las pequeñas y medianas empresas, donde la tasa de mora ronda el 4%, mientras que entre las grandes compañías el indicador se mantiene en torno al 0,9%.

Sin embargo, el ministro Luis Caputo denunció campañas mediáticas y juró que la situación no es grave. “Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones y de consumo”, dijo días atrás en el streaming Carajo. El titular del Palacio de Hacienda además realizó una comparación con el escenario preelectoral del año pasado. “Esto me hace acordar bastante a septiembre del año pasado, cuando combinaban lo político con el tema de que la economía no llegaba al 15 del mes. Después de eso llegaron las elecciones y ganó el Presidente 41% a 24%. La interpretación en ese momento fue que era el temor de la vuelta a los kukas. Ahora, miremos los datos de julio a septiembre de ese año. Decían que la economía creció al 1,5% en ese trimestre. Entonces, el resultado de la elección empieza a tener otro fundamento”, agregó.

La postura de los bancos

Desde la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) reconocieron que la irregularidad de la cartera es relativamente alta, pero enfatizaron que las entidades cuentan con las previsiones y el capital necesario para atender estas situaciones. Según los bancos nacionales, parte de la mora en préstamos personales se debe a que las personas cambian su cuenta sueldo de banco para dejar de pagar. Para la entidad, la pérdida de empleo no es la causa principal del problema.

Desde Adeba afirmaron que de los créditos de cuenta sueldo con morosidad, aproximadamente el 50% se debe a que la persona se cambia de banco y deja de pagar. “Esta es una anormalidad, un comportamiento oportunista de una minoría que perjudica a los que pagan, porque hacen más caro el crédito. Se está trabajando con los bancos asociados para tratar de subsanar esta situación”, sostuvieron. En la misma línea, agregaron que la nueva ley laboral incorporó una herramienta para ayudar a desarrollar el crédito, que es el descuento por planilla. “El crédito bancario será uno de los pilares de la reactivación económica de los próximos años. Con las condiciones adecuadas el crédito bancario crecerá y será un aliado clave del sector privado”, destacaron los banqueros.

A pesar del optimismo oficial, un alto ejecutivo de una de las principales entidades privadas del país señaló que el tema dejó de ser marginal y preocupa a inversores globales. “Ochenta por ciento de la conversación con varios fondos en las últimas semanas fue eso: los por qué del salto de la mora y, sobre todo, cuándo va a parar de crecer. El pico y la baja de esa curva es lo que preocupa. Cuándo afloja es la pregunta recurrente”, destacó. El mismo directivo resumió la raíz del problema. “En algún momento iba a volver la mora porque siempre la hubo en el país. Con la inflación, la cuota del préstamo se licuaba y eso ahora no pasa; y si los salarios crecen menos que la inflación, peor”, explicó.

Tasas altas y salarios golpeados

Los especialistas coincidieron en que la aceleración de la mora responde principalmente a tasas de interés reales elevadas y al estancamiento de los salarios. La política monetaria restrictiva y la baja de la inflación interrumpieron el mecanismo de “licuación” de las cuotas, lo que elevó el peso de las deudas sobre los ingresos familiares. Ante esta situación, los bancos endurecieron la gestión del riesgo crediticio.

Un banquero, que pidió no ser identificado, fue más escéptico sobre una pronta recuperación. “Cuando la mora sube, los bancos dejan de prestar. El denominador deja de crecer y el numerador crece, con lo cual se acelera el problema. Hay una parte de resaca donde la mora va a seguir subiendo y no se va a poder ocultarlo más”, detalló. En este contexto, el BCRA implementó medidas como el débito automático de cuotas para mejorar la recuperación de los préstamos.

El deterioro es aún más marcado fuera de la banca tradicional. Según EcoGo y la consultora 1816, la mora en fintechs y billeteras virtuales ronda el 25%, más del doble que la de los bancos. En la disputa entre ambos sectores, las entidades tradicionales enfatizaron que uno de los problemas es que las billeteras cobran un costo financiero total (CFT) de entre 200% y 500%, lo que genera estragos en las familias.

Días atrás, la calificadora internacional Moody’s estimó que la morosidad continuará en aumento durante el primer semestre de 2026 y comenzará a estabilizarse en la segunda mitad del año. La empresa advirtió sobre los riesgos de una eventual flexibilización del crédito en dólares a sectores no generadores de divisas, pero señaló que el sistema mantiene capital suficiente para absorber escenarios adversos. Finalmente, otro banquero planteó el dilema que enfrenta el Gobierno. “No va a haber crecimiento económico si no hay crédito, no va a haber crédito si no baja el costo de crédito, no baja la tasa de interés si el Gobierno no hace una de dos: o libera más pesos, o habilita el mercado de crédito en dólares”, concluyó.