Endeudamiento en hogares argentinos: más del 56% recurrió al crédito para gastos básicos

El endeudamiento en hogares argentinos alcanzó al 56,4% de las familias en los últimos seis meses, que recurrieron al crédito para pagar comida, servicios, alquileres y tarjetas, según un informe de la consultora Zentrix. El dato reflejó las dificultades crecientes para sostener el consumo mensual.

El reporte Monitor de Opinión Pública (MOP) indicó que casi 6 de cada 10 hogares tomó deuda en ese período. Dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya tuvo problemas para cumplir con los pagos asumidos.

El estudio detalló que el financiamiento se utilizó principalmente para cubrir gastos cotidianos, lo que evidencia un cambio en el rol del crédito dentro de la economía doméstica.

Crédito para sobrevivir, no para invertir

Al analizar los motivos del endeudamiento, la consultora explicó que “lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes”.

En esa línea, el informe señaló que los principales usos de los préstamos se concentraron en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas. Esto confirma que el financiamiento no se destina a generar ingresos futuros, sino a resolver necesidades inmediatas.

La situación describe un escenario en el que el crédito dejó de ser una herramienta de planificación financiera para convertirse en un recurso de emergencia.

Un circuito de deterioro económico

Desde la consultora advirtieron que “el fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia”.

Asimismo, indicaron que los datos reflejan un proceso que se desarrolla en distintas etapas dentro de los hogares: caída del poder adquisitivo, dificultades para sostener el consumo, recurso al endeudamiento y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones.