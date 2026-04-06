Ley de Glaciares: el Gobierno pretende sancionarla esta semana

El Gobierno Nacional tiene como objetivo aprobar la reforma sobre la Ley de Glaciares y que, desde el bloque libertario en Diputados junto con las fuerzas dialoguistas, lograr sancionarla antes del viernes10.

La Libertad Avanza (LLA) considera contar con los votos necesarios para aprobar dicha modificación e impulsar inversiones mineras, sobre todo en lo que respecta a las zonas de cobre y litio.

Este martes a las 14hs. en la Cámara baja, se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales comandada por Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanción de la sesión programada para el miércoles 8.

También habrá una reunión informativa con exposición de invitados, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema, y luego se pasar a la firma de los dictámenes, indica la agencia NA.

Esta reunión de comisión se hará luego de haber realizado, durante el mes pasado, las Audiencias Públicas donde expusieron alrededor de 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100.000 inscriptos, situación que fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores.