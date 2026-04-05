Directores del INTA alertaron por falta de fondos y trabas operativas: “serias dificultades”

Autoridades regionales del INTA advirtieron sobre problemas en la ejecución presupuestaria y demoras administrativas que afectan el funcionamiento del organismo y sus proyectos. Hablan de "serias dificultades".
INTA alertó por falta de fondos. Las dificultades presupuestarias en el INTA en 2026 fueron expuestas por directores de Centros Regionales y de Investigación, quienes elevaron una nota a las autoridades del organismo para advertir sobre problemas críticos que afectan su funcionamiento operativo.
En el documento, firmado por 21 directores, se señaló que durante el primer trimestre del año se registraron “serias dificultades en la ejecución presupuestaria”, con un nivel de subejecución calificado como inédito. Según explicaron, la situación estuvo vinculada principalmente a la falta de asignación de fondos y a demoras en los pagos a proveedores.
Además, remarcaron que estos inconvenientes impactaron directamente en el desarrollo de proyectos y en la continuidad de servicios esenciales dentro de la institución.
Impacto en áreas clave
Entre las principales consecuencias, mencionaron dificultades para abastecer laboratorios, debilitamiento de vínculos con proveedores y problemas en la gestión administrativa. También advirtieron sobre demoras en trámites vinculados a recursos humanos, como concursos, cambios de funciones y liquidaciones pendientes.
En paralelo, señalaron falencias en el área de sistemas, donde la falta de pagos y licencias vencidas desde fines de 2025 afectan la infraestructura tecnológica y la operatividad del organismo.
Los directores indicaron que estas situaciones generan un impacto directo en la organización interna y en las condiciones laborales del personal.
Pedido de soluciones urgentes
Ante este escenario, los firmantes solicitaron una reunión con el Consejo Directivo para exponer en detalle la problemática y proponer medidas que permitan destrabar los procesos administrativos.
También plantearon la necesidad de avanzar en una mayor descentralización y mejorar los tiempos de respuesta en áreas clave como Asuntos Jurídicos, donde se registran demoras que dificultan la articulación con otros organismos.
Finalmente, advirtieron que el contexto actual exige garantizar previsibilidad, continuidad operativa y capacidad de respuesta en todo el territorio, para sostener el rol estratégico del INTA en el desarrollo productivo y tecnológico del país.