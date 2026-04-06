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Sociedad Accidente en Aldea San Antonio

Niño atropellado por un tractor: el padre contó cómo ocurrió el hecho

Un niño de 8 años fue atropellado por un tractor que conducía su padre y debió ser trasladado desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú al San Roque de Paraná. Su estado es reservado.

6 de Abril de 2026
Un niño está grave tras ser atropellado por un tractor
Un niño está grave tras ser atropellado por un tractor Foto: Cristal Urdi

Un niño de 8 años fue atropellado por un tractor que conducía su padre y debió ser trasladado desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú al San Roque de Paraná. Su estado es reservado.

En horas de la mañana del domingo, un nene de 8 años sufrió un accidente en el establecimiento María Luisa, ubicado en la zona rural de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú y se encuentra en grave estado.

 

De inmediato fue trasladado al Hospital Centenario, desde donde se dispuso su derivación al hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná.

 

Cuando la Policía entrevistó al padre del pequeño, relató que se encontraba realizando tareas laborales a bordo de un tractor, acompañado por su hijo.

 

En un momento, mientras maniobraba para estacionar, se abrió una de las puertas del rodado, provocando la caída del menor, quien fue accidentalmente atropellado por la rueda trasera izquierda del vehículo.

 

De manera inmediata, el hombre trasladó al niño al centro asistencial local, desde donde fue derivado al Hospital Centenario, ingresando consciente.

 

De acuerdo al informe del médico policial, el menor presentaba contusión pulmonar y politraumatismos, por lo que fue derivado al Hospital San Roque de Paraná.

 

Su estado es reservado, con riesgo de vida.

 

En el lugar del hecho trabajó personal de Comisaría Urdinarrain junto a la División Policía Científica, con conocimiento del fiscal auxiliar, Dr. F. Ochoa, indica el sitio Cristal Urdi.

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