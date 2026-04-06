Videos: Fuerte granizada causó daños en una localidad entrerriana

La provincia de Entre Ríos se encuentra bajo alerta naranja por tormentas y, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de inestabilidad podrían persistir al menos hasta el martes. En ese contexto, durante la mañana de este lunes se registró una fuerte granizada en la localidad de Santa Elena, departamento La Paz, que provocó daños y generó preocupación entre los vecinos.

De acuerdo al informe oficial, el área es afectada por un sistema de mal tiempo que prevé una acumulación de precipitaciones entre 60 y 120 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en forma puntual. Además, se anticiparon ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, acompañadas de intensa actividad eléctrica.

Granizo y daños en Santa Elena

En medio de este escenario, la ciudad de Santa Elena fue sorprendida por una intensa caída de granizo. Miguel Muñoz, de FM Sol, relató a Elonce que el fenómeno se produjo de manera repentina. “Realmente impacta y nos tomó por sorpresa. Si bien había pronóstico de inestabilidad y alerta naranja, entre las 7.30 y 8 hubo algunas lloviznas, pero a las 10 hubo un cambio abrupto de viento, de este a oeste, y se produjo un frente de tormenta que dejó una pedrada importante”, explicó.

El testimonio reflejó la magnitud del evento, que se extendió durante varios minutos y estuvo acompañado por piedras de gran tamaño. “El tamaño de las piedras era importante”, agregó.

Sectores afectados y trabajos municipales

Desde el área de Obras Públicas indicaron que se encontraban recorriendo distintos sectores de la ciudad para relevar los daños ocasionados. Según se informó, uno de los lugares más afectados fue el barrio cercano al cementerio, donde la intensidad del granizo fue mayor.

Entre las consecuencias, se registraron daños materiales, como el deterioro del techo de una oficina producto del impacto de las piedras. Además, las lluvias continuaban de manera abundante durante la jornada, lo que mantenía la preocupación ante la persistencia de las condiciones adversas. Elonce.com