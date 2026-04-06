El registro de donantes de médula ósea en Entre Ríos sumó una nueva herramienta que permite inscribirse mediante un hisopado bucal, una técnica sencilla que busca ampliar la cantidad de posibles donantes.

La nueva herramienta fue presentada el 1º de abril en el Hospital San Martín de Paraná, en el marco del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, y a través de Cucaier, donde destacaron que este método facilita el acceso al registro sin necesidad de extracción de sangre.

Una técnica simple y accesible

Mariana Ramírez explicó que el procedimiento consiste en un hisopado bucal, rápido y sin complicaciones. “Es una técnica muy sencilla que permite registrarse como posible donante de médula en el banco mundial”, indicó.

Además, remarcó la importancia de este registro, ya que encontrar compatibilidad dentro de la familia es poco frecuente. “Solo uno de cada cuatro pacientes encuentra un donante compatible en su entorno familiar”, señaló.

Incorporaron al test con hisopado bucal para registrarse como donante de médula

Y valoró que Entre Ríos es una de las primeras provincias en incorporar este método, que apunta a aumentar la cantidad de inscriptos, con el objetivo de agilizar la búsqueda de compatibilidades y reducir los tiempos para quienes necesitan un trasplante.

Donar para salvar vidas

Desde el Cucaier destacaron que la donación de médula es un procedimiento seguro. “La donación se realiza a través de una técnica llamada aféresis, donde no hay riesgo para la salud del donante”, explicó Ramírez.

En ese sentido, subrayó que se trata de una oportunidad de “donar vida en vida” mediante un gesto solidario. Desde el organismo destacaron que el procedimiento demanda pocos minutos y permite ampliar las posibilidades de salvar vidas.

La técnica complementa el sistema tradicional de que se realizaba mediante donación de sangre.

Requisitos y cómo inscribirse

Las personas interesadas deben tener entre 18 y 40 años y gozar de buen estado de salud.

El registro se realiza con turno previo y puede gestionarse vía WhatsApp al 3434523376.

Las jornadas de inscripción se llevan a cabo los martes y viernes, de 9 a 12, en el laboratorio del organismo ubicado en el Hospital San Martín, por calle Pascual Palma 451.

En cuanto al proceso de donación en sí, el mismo consta de dos etapas. En primer lugar, se realiza la inscripción al registro mediante alguno de los métodos disponibles. Luego, en caso de resultar compatible con un paciente, se inicia la instancia de donación efectiva de células. Entre ambas etapas puede transcurrir un largo período de tiempo (una persona puede ser convocada hasta los 60 años), e incluso la donación puede no concretarse.

Cabe señalar que la inscripción no está dirigida a una persona en particular, sino que forma parte de una red solidaria global. En caso de compatibilidad, el Área de Donantes Preseleccionados se contacta con el potencial donante para confirmar la voluntad de continuar con el proceso.