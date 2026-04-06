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Suspendieron un evento en un bar de Paraná por presencia de menores con alcohol

Desde la comuna confirmaron a Elonce que el lugar no cuenta con la habilitación para desarrollar un evento de ese tipo. Además que había menores con bebidas alcohólicas.

6 de Abril de 2026
Suspendieron un evento que se realizaba en un bar de Paraná
Suspendieron un evento que se realizaba en un bar de Paraná Foto: Reporte 100.7

Desde la comuna confirmaron a Elonce que el lugar no cuenta con la habilitación para desarrollar un evento de ese tipo. Además que había menores con bebidas alcohólicas.

Un evento que se desarrollaba durante la noche del domingo en un bar ubicado sobre calle Corrientes, en Paraná, fue suspendido tras la intervención de personal de Control Urbano y del área de Habilitaciones de la Municipalidad.

 

Según confirmó a Elonce el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, la medida se adoptó luego de constatar la presencia de menores de edad con bebidas alcohólicas dentro del local.

 

Además, el funcionario indicó que en el lugar se llevaba adelante un evento con música y baile que no estaba contemplado dentro del rubro habilitado para el establecimiento. A ello se sumó el exceso de capacidad, ya que al momento de la inspección se registró la presencia de aproximadamente 320 personas.

 

Ante estas irregularidades, los inspectores labraron el acta correspondiente y dispusieron la suspensión inmediata de la actividad. Elonce.com

 

 

Temas:

clausura bar Paraná menores
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