Ventas de panaderías tras Semana Santa: subieron costos y cayó el consumo

Las ventas en panaderías tras Semana Santa mostraron un repunte durante el fin de semana largo, aunque el sector advirtió que el aumento de costos y la caída del consumo condicionan el panorama económico.

Gabriel Toso, referente de una panadería local, explicó a Elonce que “hubo mucho movimiento, sobre todo el Viernes Santo con el recorrido de las siete iglesias”, lo que generó mayor circulación de clientes.

Aumentos en insumos e impacto en los precios

En la oportunidad, el comerciante detalló que en los últimos días se registraron incrementos en materias primas clave para la producción. “Ha habido un aumento hace una semana, sobre todo en las materias grasas, como aceite, margarina y grasa, de un 10%”, indicó.

Además, señaló que otros insumos continúan subiendo de forma sostenida, con incrementos mensuales de entre 1% y 2%.

Frente a este escenario, explicó que parte de los aumentos se absorben, pero otra parte debe trasladarse al consumidor. “Algo asimilamos y otra parte es imposible no trasladarla”, afirmó el panadero.

Ventas en panaderías tras Semana Santa (foto Elonce)

En ese sentido, precisó que el kilo de pan se ubica actualmente en 3.600 pesos, mientras que el kilo de galleta alcanza los 4.400 pesos.

Al comparar con el año pasado, estimó que el precio del pan rondaba los 2.000 pesos, lo que implica un incremento cercano al 50% interanual.

Cambios en el consumo y productos más demandados

Asimismo, Toso advirtió que se modificó la forma de comprar de los clientes. “Antes compraban lo que querían, hoy compran lo que pueden”, expresó. Según explicó, es habitual que los clientes pidan productos en función del dinero disponible, con compras más pequeñas y ajustadas.

En ese contexto, señaló que la galleta es uno de los productos más elegidos por su rendimiento. “No es un producto caro: es rendidor y de buena calidad. Puede parecer elevado el precio, pero en un kilo se obtienen alrededor de 12 galletas. Para acompañar una taza de leche, con una o dos alcanza, por lo que resulta una opción conveniente para las familias”, indicó el panadero.

También indicó que en el caso de facturas, muchos optan por versiones más pequeñas debido a su menor costo. “El cuarto kilo de minifacturas sale 4000 pesos”, reveló al aclarar que el producto se encarece porque implica otro proceso de elaboración.

Ventas de panaderías tras Semana Santa: subieron costos y cayó el consumo

Finalmente, el comerciante manifestó preocupación por la evolución económica. “Soy optimista, pero lo veo complejo. La gente cada vez tiene menos dinero y menos posibilidad de comprar”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la caída del poder adquisitivo es el principal factor que afecta al sector.