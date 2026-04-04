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Economía

Una empresa suspenderá servicios de transporte entre Santa Fe y Córdoba por baja demanda y aumento del combustible

Desde el próximo lunes, la compañía Los Ranqueles dejará de operar dos recorridos desde el 6 de abril. La medida será por tiempo indeterminado y refleja la crisis del sector. Explicaron que la decisión responde a un contexto económico adverso, marcado por los constantes incrementos del gasoil.

4 de Abril de 2026
La empresa Los Ranqueles dejará de prestar el servicio a partir del lunes 6 de abril
La empresa Los Ranqueles dejará de prestar el servicio a partir del lunes 6 de abril

Desde el próximo lunes, la compañía Los Ranqueles dejará de operar dos recorridos desde el 6 de abril. La medida será por tiempo indeterminado y refleja la crisis del sector. Explicaron que la decisión responde a un contexto económico adverso, marcado por los constantes incrementos del gasoil.

La empresa de transporte interurbano Los Ranqueles anunció que suspenderá desde el lunes 6 de abril dos de sus servicios que conectan localidades del sur de Santa Fe con el sudeste de Córdoba, debido a la baja demanda de pasajeros y el aumento sostenido en el precio del combustible.

 

La medida, que regirá “hasta nuevo aviso”, afectará los tramos que unen Arteaga con Cruz Alta, y Chañar Ladeado con Corral de Bustos, en ambos sentidos. Según informaron desde la compañía, el resto de las frecuencias continuará operando con normalidad, publicó Rosario3.

 

Desde la firma explicaron que la decisión responde a un contexto económico adverso, marcado por los constantes incrementos en el costo del gasoil y una caída en la cantidad de pasajeros, lo que vuelve insostenible mantener ciertos recorridos, especialmente aquellos alejados de las rutas principales.

 

El anuncio se da en medio de una creciente preocupación en el sector del transporte interurbano. En los últimos días, representantes empresariales ya habían advertido sobre la posibilidad de recortes en los servicios como consecuencia del aumento de los costos operativos.

 

En ese sentido, desde la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros señalaron que muchas compañías evalúan reducir frecuencias en los horarios de menor demanda para evitar mayores pérdidas económicas. Además, continúan reclamando a las autoridades provinciales la autorización para actualizar las tarifas y así compensar el impacto de la inflación y el encarecimiento del combustible.

 

La suspensión de estos servicios refleja la delicada situación que atraviesa el transporte interurbano en la región, con empresas que buscan sostener su operatividad en un escenario cada vez más complejo.

Temas:

transporte Santa Fe-Córdoba
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