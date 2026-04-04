Rige alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 100 mm de lluvia

Alerta por tormentas en Entre Ríos es el escenario previsto para este domingo y el inicio del lunes, según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió advertencias de nivel naranja y amarillo que abarcan a gran parte del territorio provincial, anticipando condiciones climáticas adversas.

De acuerdo al parte oficial, los fenómenos más intensos se concentrarán en cinco departamentos: Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay. En estas zonas, la alerta naranja comenzará a regir desde la noche del domingo, con probabilidad de tormentas fuertes e incluso localmente severas.

La alerta para este domingo. Foto: SMN.

El SMN detalló que estas tormentas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, con acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen estos valores de manera puntual.

Zonas afectadas y características del fenómeno

Además de las lluvias intensas, el organismo advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y la eventual caída de granizo. Estas condiciones elevan el nivel de peligrosidad, especialmente en áreas urbanas vulnerables a anegamientos.

Por otra parte, otros doce departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarilla durante toda la jornada del domingo. Entre ellos se incluyen Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Ibicuy, Uruguay, Victoria, Colón y Tala.

Foto: Archivo Elonce.

En estos sectores, si bien la intensidad será menor en comparación con las zonas bajo alerta naranja, también se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Pronóstico para el lunes y evolución del temporal

Las provincias afectadas por el temporal para el lunes. Foto: SMN.

El panorama no mejorará con el inicio de la semana. Para la madrugada y la mañana del lunes, el SMN prevé un recrudecimiento de las condiciones en varios departamentos, incluidos Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia.

En estas áreas, el pronóstico indica nuevamente tormentas fuertes, con características similares a las del domingo: lluvias abundantes, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Los acumulados de precipitación también se ubicarían entre 60 y 100 milímetros.

En tanto, los departamentos del sur y este provincial continuarán bajo alerta amarilla durante el lunes, con registros estimados entre 30 y 60 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.