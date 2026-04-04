Inhabilitaron al conductor que provocó el accidente de Barby Franco: tiene 82 años

El conductor circuló en contramano y embistió el Tesla de la esposa de Fernando Burlando

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de Roberto Paglioli, el automovilista de 82 años que provocó el accidente en el que resultó herida la influencer Barby Franco en Cañuelas.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 71, cuando una camioneta Mitsubishi L200 conducida por Paglioli circuló en contramano, realizó una maniobra indebida y luego se dio a la fuga, sin llegar a impactar directamente pero generando el siniestro vial.

🚨 UN CRIMINAL SE CRUZÓ DE CARRIL EN PLENA RUTA Y GENERÓ UN CHOQUE EN CADENA CON BARBIE FRANCO COMO VÍCTIMA - Fue en Cañuelas. - También viajaba una de las hijas de Fernando Burlando. - El hombre de la camioneta fue detenido luego. pic.twitter.com/NNq9umZc5p — Vía Szeta (@mauroszeta) April 3, 2026

Como consecuencia del episodio, Franco —pareja del abogado Fernando Burlando— sufrió lesiones y debió ser asistida, aunque se encuentra fuera de peligro, publicó el sitio NA.

La medida de inhabilitación fue formalizada por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, y rige desde el 4 de abril de 2026. Se trata de una disposición preventiva que busca retirar de circulación a conductores que representan un riesgo para la seguridad vial.

Desde la cartera de Transporte explicaron que este tipo de decisiones se adoptan ante situaciones graves o conductas peligrosas, con el objetivo de evitar nuevos incidentes en la vía pública.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro vial involucró a tres vehículos y se produjo a la altura del kilómetro 69, en la zona de Cañuelas. Según las primeras reconstrucciones, el episodio se originó cuando una camioneta circuló en contramano.

De acuerdo a la información oficial, Barby Franco conducía su vehículo junto a su hija y otra acompañante cuando debió realizar una maniobra brusca para evitar el impacto frontal.

Como consecuencia de esa frenada, otros dos vehículos que circulaban detrás no lograron detenerse a tiempo y colisionaron contra el automóvil.

Tras el impacto, el conductor señalado como responsable se retiró del lugar, lo que dio inicio a una investigación judicial.

Según se informó, el vehículo involucrado fue identificado y el conductor quedó bajo investigación. En el hecho no se registraron heridos de gravedad. Barby Franco y su hija resultaron ilesas, mientras que una de las personas involucradas sufrió lesiones leves.