Valentina Zenere marcó tendencia con look gótico de corpiño a la vista

Valentina Zenere sorprendió al marcar tendencia con un look gótico de corpiño a la vista y sin pants, combinando lencería, camisa romántica y botas bucaneras en una producción de alto impacto.
Valentina Zenere volvió a capturar todas las miradas con un look gótico de corpiño a la vista en el marco de la promoción de Amor animal, reafirmando su proyección internacional y consolidando su perfil como una de las figuras argentinas más influyentes en el mundo fashion. La actriz combinó su corpiño lencero negro con una camisa romántica de diseño estructurado y botas bucaneras de cuero, creando un estilismo dramático que fusionó sensualidad, oscuridad y modernidad.
El conjunto de Zenere incluyó detalles calados en las mangas largas princesa y tramas florales que aportaron delicadeza y textura al total look. El escote abierto y la cintura ceñida reforzaron la silueta, mientras que los recortes laterales generaron dinamismo y movimiento, consolidando un outfit con fuerte impronta visual. La elección del corpiño como pieza central demostró su capacidad de combinar riesgo con tendencia, elevando la producción fotográfica a un nivel de alta moda.
Como accesorios, la actriz se inclinó por la estética gótica moderna: collares de perlas negras pequeñas, cadenas y cruces, además de anillos plateados que reforzaron el carácter oscuro y sofisticado del look. Las botas bucaneras de taco alto aportaron presencia y coherencia al estilismo, complementando el dramatismo de la propuesta. La fusión entre elementos románticos y góticos creó un equilibrio entre fuerza y delicadeza que resaltó su versatilidad como referente fashion.
Beauty look y detalles de la producción
El maquillaje y peinado acompañaron la propuesta con precisión. Valentina llevó el cabello suelto en un negro intenso que contrastó con su piel clara, resaltando sus rasgos. En cuanto al maquillaje, eligió contouring marcado para los pómulos, labios nude y un delineado negro que profundizó su mirada celeste, mientras que la ausencia de cejas visibles aportó un toque disruptivo y moderno. Cada detalle del beauty look reforzó la narrativa estilística de la producción, publicó TN Estilo.
La actriz demostró que puede interpretar propuestas de alto contenido fashionista, combinando tendencias globales con su sello personal. La sesión de fotos no solo reafirmó su influencia en la moda, sino que también consolidó su capacidad para arriesgar y liderar estéticas que capturan la atención del público y de medios internacionales.