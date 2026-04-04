Fuertes lluvias en Córdoba: evacuados, crecidas y alerta en varias localidades

Uno de los puntos más críticos se registra en el dique La Viña

El intenso temporal que afecta a la provincia de Córdoba generó complicaciones en distintas localidades, con crecidas de ríos, evacuaciones y cortes de puentes en el Valle de Traslasierra.

Uno de los puntos más críticos se registra en el dique La Viña, donde el nivel del agua aumentó de forma significativa en pocos días. Ante esta situación, las autoridades dispusieron la apertura de compuertas para liberar el excedente hídrico y evitar mayores riesgos en zonas cercanas, informó el sitio La Voz.

Foto: Radio Vos

La medida impactó directamente en Villa Dolores, donde la crecida del río Los Sauces provocó anegamientos en calles y viviendas, especialmente en el sector de La Pintada. Como consecuencia, al menos 25 personas debieron ser evacuadas de manera preventiva.

El operativo de emergencia incluyó la participación de bomberos voluntarios, Defensa Civil y equipos especializados, que continúan trabajando en la asistencia a las familias afectadas y en el monitoreo de la situación.

El temporal también afectó a otras localidades de Traslasierra, como Mina Clavero y Villa Cura Brochero, donde se activaron protocolos de alerta por crecidas.

En esos puntos, las autoridades dispusieron cortes preventivos en varios puentes clave, entre ellos el central de Mina Clavero, Los Cedros, Los Cajones y el que conecta Villa Cura Brochero con San Lorenzo, debido al aumento del caudal de los ríos.

Según datos oficiales, en apenas cuatro días se registraron más de 110 milímetros de lluvia en la provincia, una cifra que supera ampliamente el promedio histórico para todo el mes de abril.

Si bien en las últimas horas algunos ríos mostraron una leve baja en sus niveles, las autoridades mantienen el estado de alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y recomiendan extremar precauciones en toda la región.